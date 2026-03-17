Ce chat tient à sa routine et attend tous les matins que sa maîtresse vienne lui allumer la télévision (vidéo)

La journée ne pourrait pas commencer autrement pour ce chat. Il se lève, va dans le salon, et attend que sa maîtresse arrive pour enfin s’adonner à son activité préférée : regarder la télévision. Une vidéo du matou très routinier a été postée sur les réseaux sociaux et a rencontré un grand succès.

Regarder la télévision est une passion chez de nombreux animaux, certainement fascinés par les couleurs, les mouvements et les formes qui défilent à l’écran. Pour Ella, qui vit avec sa maîtresse et 2 autres chats, Emily et Jovie, c’est même une passion.

@ellawatchestv_ / Instagram

Une motivation pour se lever

Sur le compte Instagram de cette jolie famille féline, « @ellawatchestv », on mesure à quel point Ella entretient son centre d’intérêt. Pour sa maîtresse, qui ajoute régulièrement des notes d’humour dans son contenu, la télévision est presque la raison de vivre de sa chatte, du moins sa raison de se lever chaque matin.

Elle entame la vidéo en surtitrant à ce propos : « Ma routine matinale consiste à ce que mon chat m’attende pour que j’allume ses dessins animés ».

@ellawatchestv_ / Instagram

Une chatte très expressive

Sur la vidéo, on peut voir que la chatte procède avec insistance pour se faire comprendre, ajoutait Cat Time. Elle tend d’abord sa tête vers sa maîtresse qui se trouve dans sa chambre et semble demander littéralement : « Tu viens ? Je veux mes dessins animés ! ». La maîtresse s’exécute et Ella prend place dans le fauteuil, en insistant jusqu’à ce que son humain allume enfin l’écran. Une fois son objectif atteint, son visage se transforme pour laisser place à l’admiration. Les yeux rivés sur la télévision, elle regarde ses dessins animés favoris et tout va bien. On peut apercevoir qu’Ella n’est pas la seule à profiter du moment car elle est accompagnée d’un autre félin dans la pièce, tout aussi fasciné par ce qui se déroule.

A lire aussi : Avec leurs pattes en forme de pinces de crabe, ces 3 chatons attendrissants cherchent désormais leur famille

Les nombreux fans d’Ella

Ella a gagné une certaine notoriété grâce aux vidéos publiées par sa maîtresse. Les internautes sont attendris par l’attitude de la chatte qui tient vraiment à respecter sa « morning routine », et qui dans le même temps en impose une à sa maîtresse.

Certains internautes supposent que la chatte se cultive beaucoup et sera bientôt en capacité de parler l’anglais. D’autres suggèrent avec humour de veiller au temps d’écran de cette minette passionnée par les programmes télévisés.