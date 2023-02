Alors qu'il était le plus ancien pensionnaire de son refuge, ce chat déborde d'affection envers ses nouveaux maîtres (vidéo)

Sierra et son petit ami ont changé la vie de Doom à tout jamais. Ce chat est resté bien trop longtemps dans son refuge, alors quand il l’a enfin quitté, il est devenu le plus heureux des matous. Chaque jour, il montre sa reconnaissance envers ceux qui sont dorénavant ses maîtres éternels.

Le temps a dû paraître bien long pour le pauvre Doom. Ce chat adulte a vu tous les chatons du refuge se faire adopter avant lui. Il attendait avec impatience le plus beau jour de sa vie : celui où il rejoindrait la famille de ses rêves.

Lors d’un évènement d’adoption organisé par le refuge, le félin tigré aux longs poils a tapé dans l’œil de Sierra. Cette jeune femme et son petit ami ont immédiatement craqué pour ce chat, qui avait tant d’amour à donner, et qui méritait d'avoir une chance. Ils l’ont adopté le jour de leur rencontre, et ont décidé de lui offrir la vie fabuleuse dont il est digne.

@slightlysierra / TikTok

Doom a ainsi rejoint son nouveau foyer où se trouvait déjà un autre félin, nommé Juno. Depuis son arrivée, il n’a cessé de prouver toute son affection et sa reconnaissance envers ses maîtres adorés, comme le rapporte PetHelpful. En effet, il passe son temps à « patouner » (à piétiner des pattes) et à leur faire des câlins. Ses doux ronrons résonnent inlassablement aux 4 coins de la maison !

Un rêve devenu réalité

En janvier dernier, Sierra a voulu partager le conte de fées de Doom sur son compte TikTok, @slightlysierra. Dans une vidéo vue par des millions d’utilisateurs, elle a compilé toute une série de moments tendres, bercés par une musique douce, et qui montrent que le félin a trouvé la famille idéale à ses yeux.

Les internautes ont craqué pour la finesse de Doom et l’amour dont il fait preuve envers ses anges gardiens. Certains se demandent d’ailleurs comment ce félin a pu rester aussi longtemps dans un refuge sans jamais attirer l’attention. Heureusement, tout cela n’est plus qu’un mauvais souvenir aujourd’hui, car la plus belle aventure de sa vie ne fait que commencer !