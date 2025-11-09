En pleine réunion, un chat choisit son futur papa et lui fait comprendre d’une manière très claire (vidéo)

Ce croisé Siamois a bien fait passer son message. Difficile pour cet homme, également superviseur d’une organisation investie dans la cause animale, d’envisager une autre suite que l’adoption de cet adorable minet. Les internautes ont été bouleversés par des images aussi attendrissantes.

« Ce chat est plus que mignon », partageait PetHelpful. Il est vrai qu’il est difficile de résister à la douceur des images, qui émane tant du félin que de l’homme qui a été pris pour cible. Ce responsable de la Cat Care Society sait désormais ce qu’il a à faire.

@catcaresociety / TikTok

Une incursion en pleine réunion

Le sujet devait être sérieux, cette organisation s’occupant de chats errants, de leur bien-être et de leur avenir. Ce chat croisé Siamois, qui a le droit de se promener librement tout comme les autres chats de l’endroit, a bien compris qu’il pouvait agir comme il le souhaitait, et surtout comme il le sentait.

Les employés et bénévoles étaient rassemblés pour une réunion lorsque le chat en question a grimpé doucement sur les épaules de cet homme au visage doux qui s’adressait à son auditoire. La séance de câlins a démarré rapidement, avec un félin qui se frottait contre le visage de son humain. Elle s’est poursuivie sur les genoux de l’homme, ayant à cœur de caresser le félin comme il le mérite.

@catcaresociety / TikTok

Un message évident

Durant la réunion, mais aussi du côté des internautes, le message est bien passé. Ce chat a jeté son dévolu sur cet homme, et ne semblait pas disposer à le laisser partir. L’homme en retour a accueilli la demande du chat, le couvrant de tendresse.

Le regard de l’homme a attendri les internautes. Lui-même touché par les gestes de ce chat qui recherche activement une maison, il n’a pas pu rester indifférent et l’émotion se lit dans ses yeux. La vidéo se concluait sur ses mots : « Je pense que je dois l’adopter ».

« Et si on vieillissait ensemble ? »

Les internautes ont pris la parole à la place du chat, tentant de comprendre ce qu’il se passait dans sa tête à ce moment-là. C’est l’émotion qui domine aussi. Un internaute expliquait avec tendresse : « Il n’avait pas vraiment le choix de décider si le chat rentrait avec lui à la maison ou pas ».

Entreprenant, ce chat a pris les choses en main pour son avenir, et il a bouleversé tout le monde au passage, à travers ces gestes qui en disent long sur son besoin d’être aimé.