En deuil de sa maîtresse, cette chatte qui restait en retrait accepte l’aide de celle qui est devenue sa nouvelle amie (vidéo)

Après le décès de sa maîtresse, cette chatte restait prostrée et ne parvenait pas à sortir de sa tristesse. Sa mère d’accueil a bataillé pour redonner un peu de joie à sa protégée, qui méritait de connaître à nouveaux des jours heureux. C’est en grande partie grâce aux chats de la maison que la chatte nommée Caroline est parvenue à sortir de sa torpeur.

Caroline a traversé des moments très difficiles. Après avoir vécu durant des années auprès d’une femme aimante, la chatte ne parvenait pas à tourner la page. Très marqué, son deuil s’est fait avec l’aide de Charlotte, sa mère d’accueil bénévole. D’un grand soutien, cette dernière a mis toutes les chances de son côté pour accompagner Caroline vers sa rémission.

@lucilletherescuecat / TikTok

Une tristesse palpable

La chatte avait besoin de soins au moment de son arrivée, mais aussi et surtout de beaucoup d’amour. Il était évident que la tristesse de Caroline était présente, et devait être considérée.

Les premiers moments passés auprès de la chatte ont été très durs émotionnellement. La mère d’accueil confiait à PetHelpful : « Chaque fois que je caresse mon chat d’accueil au cœur brisé, je sais qu’elle souhaite que ce ne soit pas ma main. Elle souhaite que ce soit la main de la femme qui l’a élevée depuis l’enfance ».

@lucilletherescuecat / TikTok

Du temps et des liens sociaux

Charlotte a compris que le temps serait nécessaire pour sa protégée, qui ne pourrait pas se remettre du jour au lendemain de cet événement accablant. Pour autant, la bénévole a décidé de ne pas baisser les bras. Selon ses dires, son idée « a plutôt bien fonctionné ».

@lucilletherescuecat / TikTok

Le début des changements a été perceptible grâce à l’intervention de Margaret, une chatte également sous la protection de Charlotte. La bénévole a un jour donné des friandises à Margaret, et Caroline s’est mise à les accepter elle-aussi, par imitation de sa congénère. Le déclic était là, pour son plus grand bonheur.

Une évolution plus que positive

Charlotte en est certaine : « Margaret savait que Caroline traversait cela ». Depuis l’accompagnement quotidien par sa nouvelle amie, Caroline se porte beaucoup mieux. Elle est sortie de la tristesse écrasante qu’elle a connue et s’aventure un peu plus dans la maison. Récemment, elle a montré de l’intérêt pour le jeu. Équipé d’un feu de cheminée, le foyer de Charlotte offre aussi un joli cadre à ses pensionnaires pour se ressourcer, se détendre et profiter de moments de convivialité.