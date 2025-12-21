Quand un passant bienveillant apporte un chat errant au refuge, la puce révèle une disparition vieille de 10 ans

Après 10 longues années d’absence, une chatte portée disparue a retrouvé les siens grâce à sa puce d’identification et à la vigilance d’un passant. Une réunion inespérée qui rappelle à quel point ce petit dispositif peut changer un destin.

Une chatte et sa famille ont été réunies après une décennie de séparation grâce à la puce d'identification de l’animal et à des personnes bienveillantes, rapportait le New York Post .

Le refuge animalier de la ville de Montclair (Montclair Township Animal Shelter), dans le New Jersey, a partagé cette incroyable histoire sur sa page Facebook le 15 novembre 2025, indiquant qu’un bon samaritain avait récemment amené la chatte à la robe tigrée à la structure d’accueil.

Dès sa prise en charge, la féline a été passée au lecteur de puce. L’équipe a ainsi constaté que la chatte était effectivement identifiée. Elle s’appelle Asa et son propriétaire, Sean Haberle, habitait Montclair à l’époque de sa disparition ayant eu lieu 10 ans plus tôt. Aujourd’hui, ce dernier vit dans le nord de l’Etat de New York.

Sean Haberle a gardé le même numéro de téléphone et veillé à ce que l’identification d’Asa reste active. C’est ce qui a permis à l’équipe du Montclair Township Animal Shelter de le contacter rapidement.

“On a cru que c’était une arnaque”

L’homme et sa famille avaient du mal à le croire. “On a cru que c’était une arnaque, confie-t-il à WABC-TV. Ma femme a vérifié, et c’était bien vrai.”



Eyewitness News ABC7NY / YouTube

En 2015, Asa était passée par la porte-moustiquaire laissée entrouverte, puis avait escaladé la gouttière. Sean Haberle avait bien tenté de la récupérer à l’aide d’une échelle, mais celle-ci était tombée, et lui aussi. La chatte s’était alors enfuie et volatilisée.

Malgré les recherches effectuées dans le quartier et les nombreuses affiches distribuées, Asa restait introuvable. “Nous avions toujours espéré la revoir quelque part. Nous l’avions cherchée partout. Et puis finalement, elle n’était jamais réapparue”, raconte le propriétaire.

Jusqu’à cet “appel dont tous les refuges rêvent”, peut-on lire sur la page Facebook du Montclair Township Animal Shelter.

Asa est de nouveau entourée des siens, et tous sont déterminés à rattraper le temps perdu.