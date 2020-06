La réincarnation de Grumpy Cat existe et son air est encore plus effrayant !

Une chatte au faciès particulier la voue à hériter de la réputation de Grumpy Cat, le chat grincheux. Elle a un large public de followers sur Instagram.

Kitzia est une chatte vivant en Floride avec sa maîtresse originaire d'Ukraine, Viktoriia Otdielnova. La rencontre des 2 s'est faite d'une manière très harmonieuse et naturelle, puisque l'Ukrainienne est photographe professionnelle et le félin constitue un très bon modèle.

L'animal, dont le nom signifie "chat" en ukrainien, porte un minois pour le moins insolite, puisqu'il lui donne un air grincheux, et ce, en permanence. Internet avait déjà connu un chat avec un air semblable, une femelle baptisée Grumpy Cat, le "chat grincheux", et décédée en mai 2019. Kitzia semble avoir pris le relais.

La maitresse de Kitzia, passionnée par la photographie, a été très inspirée par son compagnon et a décidé de faire une série de photos avec Kitzia pour modèle. Suite à cela, l'Ukrainienne a crée un compte Instagram dédié aux photos de la chatte. A sa grande surprise, l'animal a rencontré un franc succès auprès des internautes, à tel point que la liste de ses fans a atteint aujourd'hui quelques 50 mille followers.

Otdielnova a lancé le compte Instagram de son félin il y a plus de 2 ans de cela. Elle considère que la photographie est sa plus grande source d'inspiration. Prendre son félin en photo est une très belle manière d'immortaliser ces moments qu'elle passe avec son amie, déclare-t-elle à BoredPanda. D'autant plus que les internautes adorent le faciès du nouveau Grumpy Cat.

Otdielnova assure cependant que la chatte est tout sauf grincheuse. Elle est même parfaitement adorable, douce, affectueuse et très joueuse.

