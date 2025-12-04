Obsédée par l'odeur du café, cette chatte noire oblige la propriétaire à afficher une mise en garde pour les clients (vidéo)

Les humains n’ont pas le monopole de l’addiction à la caféine. Nos amis aux pattes de velours peuvent également se montrer friands de café. À l’instar de Darla, une chatte qui n’hésite pas à dérober le breuvage tant convoité des clients du bar où elle est pensionnaire.

La ville de Sioux Falls, dans le Dakota du Sud (États-Unis), possède un café. Mais pas n’importe quel café. Il s’agit d’un café à chats : The CATtitude Cafe. L’idée de ce dernier a germé dans la tête de Heather Wendlandt en 2022, et il a officiellement ouvert ses portes le 15 juillet 2023.



© @thecattitudecafe / TikTok

Heather est une amoureuse des animaux et une passionnée des chats. Inspirée par les concepts de bars à chats d’autres grandes villes, elle a souhaité créer le sien. Cependant, elle voulait également s’impliquer davantage dans la vie locale. Elle a alors mis en place un partenariat avec l’association de protection des animaux Sioux Falls Area Humane Society. The CATtitude Cafe met ainsi en avant les petits pensionnaires du refuge. L’objectif principal est de faciliter la mise en relation entre les potentiels adoptants et les boules de poils , le tout dans un cadre plus convivial. Tout le monde y gagne, même les félins qui changent ainsi d’environnement et possèdent leur propre espace afin de vivre pleinement leur vie dans une ambiance sereine.

Depuis quelque temps, l’une des protégées de Heather fait parler d’elle. Il s’agit de Darla, une magnifique chatte au pelage noir. Cette dernière possède une particularité : elle adore le café. À tel point que la propriétaire du The CATtitude Cafe a dû afficher le message suivant sur ses murs : “Voici Darla. Darla adore le café. Darla ne peut pas boire de café. Darla n’est pas d’accord avec cette décision. Alors : nous vous recommandons de bien garder votre café… sinon Darla le dégustera pour vous”. Un peu plus bas, une ligne spéciale permet de suivre les jours d’abstinence du félin : “Ça fait 2 jours que je n'ai pas piqué de café !”. Bien évidemment, la caféine étant toxique pour les chats , on se doute bien que Darla ne boit pas vraiment ce breuvage qui lui est interdit. Le petit mot étant là surtout pour attirer l’attention des clients et appeler à la vigilance.