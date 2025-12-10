Un chaton de 2 semaines s'extrait d'un seau d'eau et sauve ses compagnons de portée transis de froid (vidéo)

Aslan porte bien son nom. Ce chaton extrêmement courageux a sauvé ses frères et sœurs coincés dans un seau qui se remplissait d’eau. Grâce à son intervention, tous les membres de la portée ont été pris en charge par une association et ont pu grandir dans des conditions optimales.

Les animaux aussi comportent leurs héros. En Colombie-Britannique, une femme a découvert un chaton âgé de 2 semaines seulement, qui miaulait de toutes ses forces à l’intérieur d’une grange. Le petit animal s’était aventuré en dehors d’un seau contenant de l’eau de pluie, et avait croisé la route de la propriétaire des lieux.

Mais cette dernière n’était pas au bout de ses surprises. En effet, 3 autres boules de poils minuscules se tenaient à l’intérieur du seau. Inquiète pour leur survie, la bonne samaritaine a immédiatement contacté l’association Tiny Kittens Society.

Un vrai petit lion !

Comme l’explique CTV News Vancouver, les bénévoles ont voulu « rendre hommage » au jeune félin aventureux « pour avoir sauvé sa famille ». Par conséquent, ils l’ont naturellement baptisé Aslan, d’après le noble lion apparaissant dans Le Monde de Narnia.

Pour Shelly Roche, fondatrice de l’association, le comportement du petit chat est « assez incroyable ». Personne ne sait comment il a réussi à sortir du seau et à se déplacer tranquillement parmi les équipements agricoles rangés dans la grange. En d’autres termes, le chaton vulnérable a eu beaucoup de chance d’avoir survécu à ce voyage en solitaire ! En plus d’être très jeune, il souffrait d’hypothermie.

Quant à ses compagnons d’infortune, ils étaient tous « en hypoglycémie, émaciés et déshydratés ».

Tous leurs besoins ont été comblés

À la suite du sauvetage, le quatuor de félins a reçu tous les soins nécessaires. Pour le plus grand soulagement de leurs bienfaiteurs dévoués, ils ont parfaitement avancé sur le chemin de la guérison, puis ont pu grandir dans des conditions optimales.

Leurs anges gardiens ont fait tout leur possible pour les maintenir en vie, et leur offrir un avenir brillant. L’association Tiny Kittens Society a d’ailleurs publié diverses vidéos des boules de poils sur Instagram, afin de donner des nouvelles rassurantes à ses followers.

Lorsqu’ils furent suffisamment âgés, les 4 chatons ont été proposés à l’adoption. Après avoir connu des épreuves terribles dès leur plus jeune âge, il était temps pour eux de prendre leur envol, vers un avenir rempli d’amour et de bienveillance.

