En deuil et refusant d'adopter à nouveau, ce couple voit ses certitudes voler en éclats face à l'audace d'un chat qui a vu leur porte ouverte

Perdre un animal est une véritable épreuve pour la plupart des propriétaires. Nos boules de poils sont des membres à part entière de la famille, alors il n’est pas possible de les remplacer quand elles s’en vont. Dani n’avait même plus l’envie d’adopter un nouveau chat quand ses félins ont quitté ce monde. Toutefois, le destin en a décidé autrement.

Dani et son compagnon étaient les heureux propriétaires de 2 Sibériens qu’ils chérissaient depuis leur arrivée. Les félins ont malheureusement perdu la vie successivement, ce qui a profondément bouleversé la famille. Laquelle a fermé son cœur à d’autres animaux, car elle était encore en processus de deuil. Cependant, quand le destin a décidé de faire entrer un nouveau chat dans sa vie, les choses se sont faites naturellement.

Depuis le départ des félins, Dani avait pris l’habitude de nourrir une chatte errante, Miss Cici, dans son jardin. Bien qu’elle était trop craintive pour se laisser approcher, la féline revenait constamment pour manger.

@danooli / Reddit

Un félin inconnu

Un jour, alors que Dani s’apprêtait à lui donner son repas comme à son habitude, elle a repéré le minois d’un autre chat un peu plus en retrait. Elle a alors tenté de l’attirer en imitant un miaulement, précisait Newsweek , et cela a fonctionné. La boule de poils a mangé avec Miss Cici, puis, ravie d’avoir le ventre plein, elle s’est mise à se rouler dans l’herbe. Le compagnon de Dani s’est même amusé avec elle avec un bout de fil.

Le comportement du quadrupède le rendant très attachant et, réciproquement, l’animal semblait avoir apprécié son interaction avec les humains. D’ailleurs, le lendemain matin, quand ces derniers ont ouvert la porte pour sortir, le félin s’est précipité à l’intérieur de la maison. Il était ravi de les retrouver. Il a par la suite découvert la chatière et n’a cessé d’enchaîner les allers et venues dans la maison.

Dani a décidé de l’emmener chez un vétérinaire pour s’assurer qu’il n’appartienne à personne. Le chat, nommé Albert par sa bienfaitrice, ne disposait pas de puce électronique. Pour le couple, c’était le feu vert pour qu’il intègre le foyer. Depuis, le tabby fait partie de la famille et se comporte comme si cela avait toujours été le cas.

Dani et son époux, qui ne souhaitaient pas adopter d’animal au départ, ont pu panser leur cœur auprès du gentil Albert.