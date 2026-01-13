Sauvé juste avant que la neige ne tombe, ce chat qui survivait dans la rue goûte à la chaleur d'un foyer aimant

Alors que l’hiver s’apprêtait à exhaler son air froid, l’association américaine Little Wanderers NYC a reçu plusieurs appels à l’aide pour des chats errants. L’un d’eux, nommé affectueusement Jingle, l’a particulièrement touchée. Grâce à son intervention, le va-nu-pattes s’est vu offrir un abri chaleureux à temps.

« Il fait exceptionnellement froid et les gens ont plus de difficultés financières que jamais, mais nous ne pouvons pas rester indifférents à la souffrance », déclare l’association Little Wanderers NYC. Il y a quelques semaines, l’organisme a lancé une opération de sauvetage pour 4 félins errants, qui luttaient pour survivre dans le froid et au milieu des dangers de la rue.

Grâce à cette intervention, ils ont tous posé les pattes dans un endroit chaleureux et aimant. Parmi eux se trouvait Jingle, une adorable boule de poils ayant immédiatement conquis le cœur du public. Le moustachu extrêmement affectueux et reconnaissant a été placé en famille d’accueil avec 2 autres congénères, Holiday et Tinsel.

© Little Wanderers NYC

Loin du froid et des dangers de la rue

Comme le rapporte Love Meow, la neige s’est mise à tomber peu de temps après le sauvetage. L’association était ravie d’avoir sauvé tout ce beau petit monde des baisers glacés de l’hiver.

Jingle s’est particulièrement bien adapté à sa nouvelle vie de chat d’intérieur. « Il a passé sa vie à survivre dehors jusqu’à ce que le froid devienne trop dangereux, et il a finalement été mis en sécurité, souligne Carla, sa mère d’accueil, maintenant qu’il est à l’intérieur, il montre à tout le monde à quel point il est adorable. »

© Little Wanderers NYC

Doux, sociable et affectueux, le matou adore tenir compagnie aux humains. Il suit partout les membres de son foyer d’accueil, et a toujours énormément d’énergie pour jouer ! Chez Carla, il a même fait quelques découvertes absolument fascinantes, dont son reflet dans le miroir.

© Little Wanderers NYC

En quête d’une famille pour la vie

« Après avoir passé toute sa vie dehors, Jingle est prêt pour la stabilité, la chaleur et un humain à lui », indiquent ses sauveurs. En effet, le doux félin est disponible à l’adoption et attend de patte ferme l’arrivée du bonheur absolu.

En attendant, il continue de profiter de la seconde chance qui lui a été offerte, et savoure pleinement la chaleur de son foyer d’accueil.

© Little Wanderers NYC