Ce chat de refuge gratte la vitre de son box pour qu'on le remarque et finit par être adopté au bout de 2 mois (vidéo)

Dans une vidéo aussi touchante qu’insolite, un chat roux a été filmé en train de se dresser contre la vitre de son box et d'agiter les pattes pour attirer l’attention des visiteurs. Une scène qui a ému les internautes et largement circulé sur les réseaux sociaux. Quelques jours seulement après la diffusion, l’histoire a connu une issue heureuse : l’animal a finalement rejoint sa maison pour toujours.

Save-A-Dog Scheme est un refuge basé à Malvern dans l'Etat de Victoria en Australie. Il compte de nombreux pensionnaires qui attendent leur chance et qui n'espèrent qu'une seule chose : capter l'attention des visiteurs et des candidats à l'adoption.

L'un d'eux, un magnifique chat roux répondant au surprenant nom de Vitamin C, apparaît dans une vidéo poignante, mise en ligne sur le compte Instagram de l'association australienne le 3 février 2026.

On l'y voit dans son box, dressé sur ses pattes arrière pour gratter frénétiquement la porte vitrée. C'est le moyen qu'il avait trouvé pour se faire remarquer.

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Vitamin C avait été pris en charge par le refuge Save-A-Dog Scheme après un transfert depuis une fourrière située dans la région de Melbourne.

« Même des chats très amicaux et équilibrés peuvent être ignorés »

L'association précise, dans la publication, que le matou agissait de la sorte depuis 2 mois et chaque fois que quelqu'un passait devant lui, essayant désespérément d'attirer son attention.

« Nous pensons que les cas comme celui de Vitamin C reflètent réellement un problème plus large. Même des chats très amicaux et équilibrés peuvent être ignorés », explque Save-A-Dog Scheme à Newsweek .

La vidéo a eu le résultat escompté. Le refuge a, en effet, annoncé une merveilleuse nouvelle 3 jours plus tard : Vitamin C a été adopté.

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saveadogscheme / Instagram

L’info Woopets : les chats roux ont-ils un tempérament particulier ?

Les chats roux ne forment pas une catégorie comportementale à part. Il ne s’agit pas d’une race, mais d’une variation de couleur liée au gène « orange », présente dans de nombreuses lignées félines. Leur personnalité reste avant tout façonnée par la socialisation, l’environnement et l’histoire individuelle de chaque animal.

Certaines observations populaires leur prêtent une nature plus extravertie ou plus proche de l’humain, mais ces impressions relèvent surtout de tendances perçues.

Comme pour tout chat, c’est donc principalement son parcours de vie qui explique ses comportements. Les chats roux continuent toutefois de marquer les esprits, notamment car leur apparence chaleureuse renforce souvent l’attachement et l’attention qu’on leur porte.