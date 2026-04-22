Ce chat au nom inspiré de Tom Selleck surprend son adoptante en nageant lors de sa première journée à la plage (vidéo)

Selleck est un adorable chat au pelage noir et blanc, qui a été adopté dans un refuge par une habitante de l’Utah (États-Unis). Le petit félin est devenu célèbre sur TikTok du jour au lendemain, grâce à une vidéo montrant une scène étonnante. On y voit l’animal rejoindre son adoptante dans l’océan et nager.

Quand on cite le nom de Tom Selleck, connu notamment pour son rôle dans Magnum, on pense immédiatement à sa moustache. De l’autre côté de l’Atlantique, un chat à la robe noire et blanche a été baptisé en l’honneur de l’acteur américain en raison de la tache sur son museau, dont la forme rappelle cette d’une adorable petite moustache.

Autrefois pensionnaire d’un refuge, le félin a été adopté par une femme de 29 ans vivant dans l’Utah, répondant au nom de Chelsea Zockoll. « Je savais qu’il était spécial et je devais l’adopter », confie-t-elle au micro de Newsweek.

© @mr.selleck / TikTok (capture d'écran)

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« Il nage mieux que moi »

Effectivement, les internautes ont pu constater à quel point Selleck était exceptionnel. Dans une vidéo diffusée sur TikTok, on peut voir la toute première journée à la plage du chat, alors âgé de 8 mois à l’époque. Ce dernier, tenu en laisse, s’approche doucement de l’océan pour rejoindre son humaine préférée. Contre toute attente, il semble parfaitement à l’aise, au point de nager avec plaisir !

« Première fois que Selleck va à la plage ! On voit bien qu'il adore l'eau », écrit Chelsea en légende. Depuis sa mise en ligne, la vidéo a été vue près de 50 millions de fois et a reçu plus de 8 millions de mentions « j’aime » !

@mr.selleck Selleck’s first time to the beach! Safe to say he loves the water Instagram: Mr.selleck ? original sound - Selleck The Mustache Cat

« Il nage mieux que moi », s’amuse un utilisateur du réseau social. « Je n'avais jamais vu un chat nager volontairement auparavant », confie une autre internaute. « Il a regardé Flow et a dit : "Laisse-moi essayer" », ajoute encore un autre. Ce dernier fait référence au long métrage d’animation Flow, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, racontant l’histoire d’un petit félin au pelage noir tentant de survivre à la montée des eaux.

© @mr.selleck / TikTok (capture d'écran)

Le conseil de Woopets : comment habituer votre chat à porter un harnais et à marcher en laisse ?

Tous les petits félins ne sont pas faits pour se promener en laisse. Mais si votre compagnon aux pattes de velours semble prêt pour cette aventure, vous pouvez l’habituer progressivement.

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Commencer par le laisser renifler les accessoires sans les lui mettre et à les associer à quelque chose de positif, comme des friandises. Une fois en confiance, placez brièvement le harnais sur son dos sans l’attacher, puis augmentez petit à petit la durée lorsqu’il se sent à l’aise.

Par la suite, ajoutez la laisse et marchez ensemble à l’intérieur de votre domicile avant de programmer votre première sortie dans un lieu calme. Dans tous les cas, respectez le rythme de votre chat. Ne le forcez jamais et récompensez chaque progrès pour renforcer son sentiment de sécurité.