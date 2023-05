Un bar à chats livre une description hilarante de ses félins adoptables (vidéo)

Refuges et associations déploient de gros efforts non seulement pour que les animaux dont ils s’occupent ne manquent de rien, mais aussi pour les placer dans des foyers chaleureux. Ici en l’occurrence, ce n’est pas d’une association qu’il s’agit, mais d’un bar à chats.

L’endroit baptisé The Neko Cat Cafe se trouve à Bellingham, dans l’Etat de Washington (nord-ouest des Etats-Unis), et est directement inspiré des établissements dédiés aux amoureux des félins ayant vu le jour au Japon.

Au Neko Cat Cafe, les chats se promènent librement parmi les clients, qui viennent s’offrir une boisson ou en encas tout en passant du temps avec ces adorables quadrupèdes. Ces animaux, qui sont au nombre de 30, proviennent tous du refuge des services animaliers du comté de King (Regional Animal Services of King County – RASKC) et sont proposés à l’adoption.

Ainsi, si un visiteur de ce café ressent une connexion avec l’un de ces chats et est prêt à lui offrir de bonnes conditions de vie, il peut effectuer les démarches pour en devenir le nouveau propriétaire.



@neko.cat.cafe / TikTok

Via les réseaux sociaux et notamment TikTok, le Neko Cat Cafe met souvent ses chats en avant de manière assez amusante pour leur donner davantage de visibilité. Une vidéo postée le jeudi 11 mai et relayée par PetHelpful vaut tout particulièrement le détour ; on y découvre certains de ces minets accompagnés d’une description drôle et sortant résolument des sentiers battus.

Un chat à la tête pleine de biscuits et une chatte aussi ronde qu’un gâteau

Ainsi, DJ Silly Goose le chat roux est présenté comme ayant la tête « pleine de Teddy Grahams » (une marque de biscuits), tandis que Barbie la chatte à la robe tigrée serait si ronde qu’elle est comparée à un gâteau au café.

Quant à Elvira, cette chatte « voudrait briser le stéréotype du chat noir pratiquant la sorcellerie, mais elle la pratique en fait ». Ozzy, Zest ou encore Ringo ont, eux aussi, leurs singularités qui en font des créatures uniques et avec lesquelles on ne risquerait pas de s’ennuyer.



@neko.cat.cafe / TikTok

Chacun d’eux attend de rencontrer l’humain qui lui ouvrira son cœur et les portes de son foyer. D’ici là, ces chats comptent bien continuer de profiter de leur petit royaume qu’est le Neko Cat Cafe.

@neko.cat.cafe / TikTok