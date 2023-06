Ce bar à chats a offert un nouveau départ à des dizaines de félins en quelques mois d'existence

Depuis le début de l’année, les clients d’un café par comme les autres peuvent interagir avec les chats qui s’y trouvent et, s’ils le souhaitent, en adopter. Grâce au bar à félins Coffee and Purrs, ce sont une cinquantaine de minets qui ont eu la chance de rejoindre leurs familles pour toujours.

Le « neko café » n’est pas une nouveauté. Ce genre d’établissement où les clients peuvent déguster leurs boissons préférées tout en étant entourés de chats sont déjà très populaires en Asie et se multiplient dans le monde occidental depuis quelques années.

En revanche, à Sioux City, ville de l’Etat de l’Iowa, l’ouverture du Coffee and Purrs (comprenez : café et ronronnements) constitue une grande première, d’après SiouxlandProud. Elle a eu lieu en décembre 2022, puis officiellement en janvier 2023 avec l’arrivée des premiers chats.



Coffee & Purrs / Facebook

Ces derniers sont issus du refuge local, celui de la Siouxland Humane Society. Pour pouvoir ouvrir ses portes et commencer à accueillir des félins, la propriétaire Megan Thompson avait dû obtenir le feu vert des autorités. Il fallait, pour cela, procéder à la modification d’une ordonnance de la ville, permettant la présence d’animaux dans un tel espace.



Coffee & Purrs / Facebook

Les chats évoluent librement dans ce café, et les clients s’en donnent à cœur joie. Ils sont ravis de pouvoir ainsi passer du temps avec eux pendant qu’on leur sert leurs boissons et snacks favoris. S’ils sentent que le courant passe avec l’un d’eux, ils ont la possibilité de l’adopter.



Coffee & Purrs / Facebook

Une expérience bénéfique pour tout le monde

Ainsi, plus de 50 chats ont trouvé des familles aimantes depuis l’inauguration du Coffee and Purrs. L’expérience est donc positive à plus d’un titre et tout le monde y gagne, comme le souligne Ann Broderson, de la Siouxland Humane Society : « C’est bénéfique pour la communauté, pour nous, pour le propriétaire du café à chats ».

Le projet profite évidemment aussi aux animaux eux-mêmes, qui ont ainsi l’opportunité de consolider leur socialisation et d’être adoptés. Les adoptants, eux, ont tout le temps d’apprendre à connaître les chats qui deviendront peut-être les nouveaux membres de leur famille.

A lire aussi : Ce chat fait preuve d’imagination pour empêcher son maître d’emballer ses cadeaux de Noël (vidéo)



Coffee & Purrs / Facebook

En France, on compte de plus en plus de bars à chats, tant à Paris que dans d’autres villes telles que Bordeaux, Lyon ou encore Marseille.