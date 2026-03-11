Tandis qu’il crée des ombres avec ses mains, son chaton curieux croit avoir trouvé un nouvel ami (vidéo)

Quand Philip Jose Galit crée des figures avec ses mains, c'est son chat Kutilog qui devient la star du spectacle, et non pas ses ombres. Dans une vidéo devenue virale sur TikTok, le petit félin se met à poursuivre le personnage projeté, offrant un moment à la fois drôle et attendrissant.

Philip Jose Galit, plus connu sous son nom d'artiste « Shadow Ace », vit aux Philippines. Il pratique l'ombromanie, cet art qui consiste à créer toutes sortes de figures avec l'ombre de ses mains. Son adresse et sa créativité lui ont d'ailleurs permis de faire partie des grands finalistes de l'émission « Asia's Got Talent », l'équivalent asiatique de « La France a un incroyable talent ».

Le jeune homme compte donc de nombreux fans, non seulement aux Philippines mais aussi ailleurs dans le monde, mais son supporter numéro 1 est, sans conteste, son ami félin. Il s'agit d'un adorable chaton répondant au nom de Kutilog.



Philip Jose Galit

« Il adore jouer et peut être assez espiègle, dit Philip Jose Galit à The Dodo . Il est aussi très affectueux. »



Philip Jose Galit

« Michael Jackson contre mon chat »

Récemment, alors qu'il s'exerçait chez lui, l'artiste a vu le petit félin entrer dans la pièce et s'intéresser de très près à l'ombre qu'il projetait sur le mur, représentant Michael Jackson en pleine danse et portant son emblématique chapeau fedora.

Intrigué, le chaton s'est mis à poursuivre l'ombre. Une attitude qui a amusé son humain, si bien qu'il a décidé de se prendre au jeu.

Ce moment attendrissant a été filmé et la vidéo partagée sur TikTok le 12 février 2026. La voici :

« Quand il a vu mon ombre — plus précisément l'ombre de ma main inspirée par Michael Jackson — il a pensé que c'était quelque chose à poursuivre », raconte Philip Jose Galit au sujet de cette scène.

« Nos animaux de compagnie contribuent énormément à notre bien-être mental »

« Ça me fait plaisir que Kutilog soit là à chaque fois que je m’entraîne, mais parfois je perds aussi ma concentration parce que j’ai envie d’arrêter et de jouer avec lui », ajoute l'ombromane.

Quand Kutilong n'est pas occupé à courir derrière les ombres, il s'amuse à pourchasser les pieds de son propriétaire, comme on peut le voir dans cette autre vidéo :

A lire aussi : Alors que ses adoptants sont tout excités de lui faire découvrir la neige, ce chat Sibérien préfère retourner à l'intérieur pour profiter du chauffage (vidéo)

« Nos animaux de compagnie contribuent énormément à notre bien-être mental. Même lorsque nous sommes seuls, ils nous tiennent compagnie, et cela m'aide vraiment. Ils m'ont apporté un soutien émotionnel précieux à bien des égards », conclut Philip Jose Galit.