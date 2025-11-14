Le retour à la maison devient magique quand 2 chats accueillent leur humaine avec tant d’amour (vidéo)

Les chats sont souvent perçus comme plus indépendants que les chiens, mais certains félins brisent les clichés avec panache. Sur TikTok, une vidéo attendrissante met en lumière la belle complicité entre une jeune femme et ses 2 compagnons, qui n’hésitent pas à lui réserver un accueil digne des plus grands élans canins.

Si les chiens sont connus pour cette manière qu’ils ont d’accueillir joyeusement leurs maîtres lorsque ceux-ci sont de retour à la maison, certains chats n’ont rien à leur envier sur ce plan. Djoy Boer, qui se fait appeler “@djoyboer” sur Tiktok, en sait quelque chose.

Originaire des Pays-Bas, cette jeune femme passionnée de voyages et exerçant le métier de spécialiste en marketing de communication est l’heureuse propriétaire de 2 magnifiques matous. L’un possède une robe tuxedo et l’autre arbore un pelage roux.

Chaque fois qu’elle rentre chez elle après avoir passé sa journée à travailler ou à faire ses courses, elle a droit à un comité d’accueil particulièrement festif de la part de son duo de compagnons à vibrisses.

C’est ce dont on peut se rendre compte dans la vidéo ci-dessous, mise en ligne le 14 octobre 2025 par Djoy Boer sur TikTok et relayée par Newsweek :

“L'amour vrai”

Cette vidéo est rapidement devenue virale, ayant généré plus de 400 000 vues sur le réseau social. “Après une longue journée de travail, rien ne me rend plus heureuse que de rentrer à la maison comme ça. Ces 2 chats savent vraiment me réchauffer le cœur et me redonner le sourire !” peut-on lire de la part de leur humaine en légende de la publication.



@djoyboer / TikTok

La scène a touché de nombreux internautes, et beaucoup y ont réagi en commentaires. Certains parmi ces derniers étaient particulièrement drôles, comme celui de mszimt : “Mon chat a dit que c'était de l’IA et que je devrais revoir mes prétentions à la baisse”. D’autres sont davantage dans le registre de la tendresse ; “L'amour vrai”, a ainsi écrit It’s me Joyce, par exemple. Quant à Glenda Bird407, l’attitude des 2 amis félins de Djoy Boer lui a donné envie de partager sa propre expérience avec son animal : “Mon chat reconnaît le bruit de ma voiture qui approche et court pour me saluer”.