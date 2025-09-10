Né avec une malformation aux pattes arrière, ce chaton réapprend à courir et jouer grâce à une famille bienveillante

Beaucoup d’animaux errants doivent apprendre à se débrouiller seuls tout au long de leur vie. Néanmoins, certains ont la chance de croiser la route de bons samaritains qui font tout pour leur venir en aide, comme cette famille de Kettering (Grande-Bretagne).

Une famille de Kettering, dans le Northamptonshire, a eu l’occasion de sauver une chatte errante et qui était en pleine gestation . Peu de temps après, c’est une portée de 5 petites boules de poils qui est venue au monde. Parmi elles, se trouve celui qui sera baptisé Andy. Ce qui le distingue de ses frères et sœurs ? Ses pattes arrière qui sont malheureusement atteintes de malformation.



© Cats Protection West Norfolk

L’infortuné félin a donc été emmené chez le vétérinaire, lequel a montré comment prodiguer des séances de kinésithérapie quotidiennes à Andy. L’objectif était de permettre aux membres malformés de gagner en force et en stabilité. C’est donc avec assiduité et application que les bienfaiteurs du chaton ont mis en pratique les conseils du praticien.

Si la patte droite a bien réagi au traitement, en revanche, l’état de celle de gauche ne s’est pas amélioré. Lors d’une nouvelle consultation chez le vétérinaire, l’amputation s’est alors révélée être la seule solution. Cependant, la famille qui a recueilli Andy ne pouvait se permettre de payer l’opération dont le montant s’élevait à environ 1.500 euros. C’est donc la Cats Protection West Norfolk de Downham Market dans le Norfolk, qui a pris en charge les frais.

Depuis l’intervention chirurgicale, la vie du chaton a complètement changé, comme le déclare à la BBC , Stacey Ely, la directrice adjointe de l’association : “L'opération lui a permis de courir, de sauter et de jouer comme n'importe quel chaton normal et lui a permis de vivre une vie heureuse et sans douleur”.

Un changement radical pour la boule de poils, dont la vie a également pris une nouvelle tournure positive. En effet, Andy a été adopté par une famille qui est comblée par l’arrivée du chaton dans leur existence. Un dénouement heureux pour tout le monde !