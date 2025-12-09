  1. Woopets
  5. Cette chatonne touchée par des problèmes d’alimentation et en recherche permanente d’affection se sent soulagée lorsqu’elle fait la connaissance de sa sœur

dans la catégorie Emotion

Mitzee a été retrouvée dans un état inquiétant : très maigre avec les yeux larmoyants. Ses problèmes d’alimentation ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales. Parallèlement, la chatonne s’est toujours montrée très sociable. La rencontre avec sa sœur féline a été un soulagement de plus pour Mitzee.

Illustration : "Cette chatonne touchée par des problèmes d’alimentation et en recherche permanente d’affection se sent soulagée lorsqu’elle fait la connaissance de sa sœur"
© Best Friends Felines

« Elle mangeait déjà de manière indépendante, ce qui suggérait qu’elle avait environ 4 ou 5 semaines », racontaient les bénévoles à nos confrères de Love Meow. Accueillie au sein du refuge Best Friends Felines, la chatte présentait des difficultés pour déglutir et sa prise de poids stagnait.

Une pathologie enfin identifiée

Les premiers temps de Mitzee au refuge ont été rudes. Les bénévoles ont constaté que la chatonne savait se nourrir seule, mais elle peinait à avaler et à manger, sa déglutition semblant douloureuse. Un examen vétérinaire a révélé la présence d’un polype au niveau de la gorge. Une intervention chirurgicale est devenue indispensable à la survie de Mitzee.

Illustration de l'article : Cette chatonne touchée par des problèmes d’alimentation et en recherche permanente d’affection se sent soulagée lorsqu’elle fait la connaissance de sa sœur

Best Friends Felines / Facebook

Une « petite guerrière »

La force de Mitzee a été exemplaire. « En seulement 3 jours après la chirurgie, elle a pris plus de 70 grammes. Elle joue, fait la folle et dévore chaque bouchée de nourriture comme une grande fille qui sait qu’elle a eu une seconde chance dans la vie ».

Illustration de l'article : Cette chatonne touchée par des problèmes d’alimentation et en recherche permanente d’affection se sent soulagée lorsqu’elle fait la connaissance de sa sœur

Best Friends Felines / Facebook

Une sociabilité qui fait chaud au cœur

Définitivement tournée vers les autres, Mitzee s’est liée d’amitié avec d’autres félins du refuge. C’est en particulier pour Albert, un chat aveugle, qu’elle a eu le coup de cœur. Il n’était pas rare de les retrouver en train de faire la sieste ensemble.

Un jour, une petite chatte du nom de Marlee est arrivée au refuge. Elle ressemblait étrangement à Mitzee, et s’est plus tard révélée être sa sœur.

Surmonter les épreuves à 2

Plus tard, les symptômes de Mitzee se sont répétés. Un deuxième polype a été détecté dans sa gorge, et la chatonne a été opérée une nouvelle fois.

A lire aussi : Une chatte craintive trouve du réconfort auprès du chien de la famille à qui elle offre un "pétrissage" plein de sens (vidéo)

Sa sœur, Marlee, a eu des manifestations similaires, l’empêchant de se nourrir. Les 2 félines « rattrapent le temps perdu » et se soutiennent mutuellement d’une manière adorable. Toutes les 2 très dynamiques, elles se sont remises de leurs hospitalisations et découvrent enfin le bonheur d’un quotidien serein. Le témoignage des bénévoles fait chaud au cœur : « Marlee a parfaitement rebondi. Elle prospère, mange avec enthousiasme. Marlee est une minette dévouée et très câline qui adore les humains ».

Les bénévoles de Best Friends Felines espèrent que les 2 chatonnes seront un jour adoptées ensemble, pour pouvoir poursuivre leur belle amitié.

