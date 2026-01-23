Un jeune homme se bat jour et nuit pour nourrir son chaton à deux visages et refuse l'euthanasie qui lui est suggéré (vidéo)

Né avec une malformation extrêmement rare, un chaton attire aujourd’hui l’attention de millions d’internautes. Son histoire bouleversante, largement relayée sur les réseaux sociaux, suscite à la fois émotion, espoir et débats.

Abdulrauf Musa, alias “@_kakaoflagos” sur TikTok, habite Lagos au Nigéria. Récemment, sa chatte à la robe tigrée a accouché. Lorsqu’il a examiné la portée, il a été frappé par la particularité de l’un des chatons. Le bébé en question est, en effet, venu au monde avec 2 nez, 2 bouches et 4 yeux. En d’autres termes, il possède 2 visages.



@_kakaoflagos / TikTok

On appelle cela un chaton Janus, en référence au dieu romain à 2 visages. Malheureusement, les chances de survie d’un animal atteint de cette malformation sont faibles. Généralement, l’espérance de vie ne dépasse pas quelques heures ou jours, car les troubles respiratoires ou d’alimentation qui y sont associés sont difficilement surmontables.

Pour espérer les faire vivre le plus longtemps possible, les chatons Janus doivent bénéficier d’une assistance respiratoire et alimentaire, ainsi qu’une surveillance vétérinaire constante.

Voilà pourquoi Abdulrauf Musa a filmé son chaton et partagé la vidéo sur TikTok dans l’espoir que son appel à l’aide soit entendu, éventuellement par un vétérinaire ayant de l’expérience en la matière. En attendant, le Nigérian de 26 ans fait le maximum pour sauver le petit félin, le nourrissant à la seringue et surveillant l’évolution de son état.

Mise en ligne le 31 décembre 2025, la vidéo en question est devenue virale, ayant généré 3,1 millions de vues sur TikTok. Elle a également été relayée par Newsweek . La voici :

Vif débat en commentaires

Elle a suscité de nombreuses réactions d’internautes, leurs commentaires étant partagés entre les témoignages de soutien, les conseils, mais aussi les appels à abréger le calvaire du chaton. Plusieurs ont, en effet, suggéré à Abdulrauf Musa de le faire euthanasier, ce que ce dernier refuse catégoriquement pour le moment.

@_kakaoflagos / TikTok

On se souvient de l’histoire de Biscuits et Gravy (son propriétaire lui avait donné un nom pour chaque visage) qui n’avait vécu que 3 jours, ainsi que de Tung Ngern / Tung Tong en Thaïlande. L’exception se nommait Franck et Louis, né en 1999 dans le Massachusetts et décédé à l’âge de 15 ans.