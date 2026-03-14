« Comme si elle y avait toujours vécu », une chatte autrefois errante et affamée devient la mascotte adorée d’un pub

Lorsque Sienna a été retrouvée dans une rue de Wrexham (Royaume-Uni), elle n’avait que la peau sur les os. Cette pauvre minette affamée a heureusement été prise en charge par une association locale qui lui a rapidement trouvé une famille d’accueil chez les gérantes d’un pub. Elle ne savait pas encore que l’établissement allait devenir son nouveau royaume pour toujours et qu’elle en serait la nouvelle mascotte.

À Wrexham (Royaume-Uni), l’association Candy & Tibby Trust, dirigée par Paul Conway, veille sur les chats en détresse. Récemment, elle a sauvé une petite minette noire d’environ 12 mois, lui offrant un foyer inattendu où elle est désormais choyée et heureuse.

Une chatte affamée en détresse

La jeune chatte en question porte le doux de Sienna et était bien mal en point lorsqu’elle a été secourue. « Elle était terriblement maigre, réduite à la peau et aux os, et il était clair qu'elle ne mangeait pas correctement », a déclaré Paul Conway au Leader Live. « Son pelage était en mauvais état et elle était absolument affamée quand je l'ai trouvée. » De toute évidence, elle avait vécu longtemps dans la rue.

© Laura Groom

Après avoir vérifié qu’elle n’avait pas de propriétaire et s’être occupé de sa santé, Paul a aidé cette petite chatte très câline à se rétablir.

« Elle était très dépendante et ne demandait qu'à être prise dans les bras et câlinée », a déclaré son sauveteur. « Quand ils ont vécu dans la rue et qu'ils se retrouvent soudainement en sécurité, on voit vraiment ce soulagement en eux. »

© Laura Groom

Une fois la minette rétablie, Paul lui a trouvé une famille d’accueil inattendue : Laura et Lisa Groom, les gérantes du pub The Greyhound Inn. Celles-ci soutenaient déjà l’association et avaient décidé d’accueillir la minette temporairement, avant de finalement l’adopter définitivement.

© Laura Groom

Une nouvelle vie au pub

La première fois que Sienna a posé les pattes au pub, elle s’est immédiatement sentie comme chez elle.

« Il était environ 21 heures et le pub était calme, alors nous avons ouvert sa cage pour la laisser se promener », se souvient Laura. « Elle longeait le bar en ronronnant comme une folle pendant que Lisa et moi la caressions. Puis elle a fait un tour dans le pub, a sauté sur une table et s'est endormie aussitôt. » C’est à ce moment-là que le couple a compris que Sienna avait trouvé son foyer pour toujours.

De son côté, Paul Conway a été impressionné par sa rapidité d'adaptation.

« J'ai ouvert sa cage et elle en est sortie tranquillement, comme si elle y avait toujours vécu. En près de 9 ans et demi d'expérience, je n'ai jamais vu un chat aussi sûr de lui. », a-t-il assuré.

© Laura Groom

Désormais, Sienna passe ses journées à accueillir les visiteurs, se frottant à leurs jambes en ronronnant, tout en partageant la maison de Laura et Lisa avec 4 autres chats recueillis. Pour ses nouvelles propriétaires, elle est vite devenue un membre à part entière de la famille.

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© Laura Groom

« Savoir qu’elle n’a pas reçu les soins qu’elle méritait auparavant est terrible, mais maintenant elle reçoit tout ce qu’elle mérite. », a conclu tendrement Laura. « Elle est assurément gâtée, mais nous avons la chance de l'avoir. »