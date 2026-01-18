Ce chat minuscule prouve que même les plus petits peuvent avoir de grandes crises de folie nocturnes (vidéo)

Lorsque la nuit tombe, Kermit, un tout petit chat gris et blanc, entre dans sa période préférée : celle des folies nocturnes. Dernièrement, sa propriétaire a partagé sur TikTok une vidéo aussi courte qu’hilarante, où l’on découvre le minou courir, bondir et s’agiter avec un sérieux vraiment désarmant ! Un adorable moment qui a rapidement fait fondre les internautes.

Les « zoomies » nocturnes, ces soudaines crises d’énergie qui transforment les chats en véritables petites tornades, sont un comportement parfaitement normal. D'ailleurs, nos petits félins, naturellement plus actifs à l’aube et au crépuscule, libèrent souvent toute l’énergie qu’ils ont accumulée dans la journée une fois la maison plongée dans le calme.

C’est précisément ce moment qu’a choisi Kermit pour exprimer toute sa vitalité. Témoin amusée de cette scène, sa maîtresse a décidé de la capturer en vidéo, avant de la partager sur TikTok pour le plus grand bonheur des internautes.

© @kermiewormy / TikTok

Les folies nocturnes d’un chaton miniature

Grâce à cette publication reprise par CatTime, l’adorable petit chat souffrant de nanisme, a égayé la journée de milliers de spectateurs avec ses irrésistibles « zoomies » nocturnes.

Dans la vidéo, on le voit enchaîner courses folles, bonds imprévisibles et mouvements de queue frénétiques. Une seconde, il se tient immobile dans l’embrasure d’une porte, l’air concentré, la queue frétillante comme s’il réfléchissait intensément ; l’instant d’après, il traverse la pièce à toute vitesse.

Le contraste entre sa toute petite taille et son énergie débordante rend certainement la scène encore plus attendrissante. En légende, sa propriétaire a parfaitement résumé la situation : « Kermie adore ses crises de folie de 22h ! »

Des spectateurs sous le charme

Les courses folles de Kermit ont immédiatement conquis les internautes. Dans les commentaires, les réactions enthousiastes se sont d’ailleurs multipliées : « Il est tellement parfait ! Je l’adore ! », s’est exclamé un spectateur. « Ses courses folles sont incroyables ! », a ajouté un autre.

Certains internautes, plus attentifs aux détails, se sont amusés de ses mouvements de queue, tandis que d’autres ont été charmés par l'ampleur minuscule de ses « micro-zoomies ».

© @kermiewormy / TikTok

Quelques-uns, enfin, se sont reconnus dans cette explosion d’énergie nocturne, racontant que leur propre chat avait eu une crise en regardant la vidéo, ou avouant avec humour vivre eux-mêmes des élans similaires à 22 heures...

Assurément, le petit Kermit ne laisse personne indifférent et ses « crises de folie » suffisent à faire sourire des milliers de personnes !