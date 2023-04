Un chaton, atteint de troubles moteurs, puise la force de se rétablir dans le soutien de son ami félin (vidéo)

Caroline Grace, fondatrice de Baby Kitten Rescue (Los Angeles), a récemment fait la connaissance de Ben et Jerry : 2 chatons retrouvés dans un entrepôt. La mère d’accueil pour félins n’a pas hésité une seule seconde à leur ouvrir les portes de sa maison, et n’a pas tardé à remarquer que l’un d’entre eux avait des difficultés à marcher.

Des mois de traitement

La bonne samaritaine a traité le duo de chatons contre les puces, la déshydratation et une légère infection oculaire pour le petit Ben, avant d’emmener Jerry chez un vétérinaire. Des examens radiographiques ont affirmé que ses pattes arrière étaient tordues à cause de tendons contractés.

Le jeune matou a alors été suivi par des kinésithérapeutes pour retrouver toute sa mobilité, qui lui ont posé une attelle, rapporte Love Meow. Jerry a également bénéficié d’exercices d’étirement quotidiens et de massages des pattes, afin d’assouplir ses membres postérieurs.

Tout au long de ses soins, le félin est resté exemplaire. Il passait tout son temps à ronronner ! Ben, son frère, ne le quittait jamais d’une semelle. Il le couvrait de câlins dès qu’il avait fini ses exercices, et s’est montré très protecteur à son égard.

Un fabuleux nouveau départ

Au bout de 3 mois de traitement, Jerry a fait des progrès visibles et rassurants aux yeux de son ange gardien. Il a commencé à suivre son congénère dans de nouvelles aventures et à jouer en sa compagnie, comme un grand ! Aujourd’hui, ses pattes sont « pleinement fonctionnelles », se réjouit Caroline Grace.

« Jerry peut désormais marcher, courir, sauter et jouer avec aisance » et « n’a plus besoin de soins particuliers ». Il peut enfin s’offrir un nouveau départ ! Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, ce départ s’est fait au sein d’une famille adoptive, qu’il a rejointe en compagnie de son frère adoré, Ben. Un « parcours extraordinaire » aux yeux de leur bienfaitrice !