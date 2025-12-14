Une maman chat amputée des pattes arrière veille courageusement sur ses chatons enfermés dans une boîte en attendant les secours

Déterminée à protéger sa petite famille envers et contre tout, une jeune chatte amputée des pattes arrière a ému ses bienfaiteurs. Son courage a offert une seconde chance à une fratrie en détresse. Une histoire où la résilience maternelle force l’admiration et ouvre la voie à un nouveau départ pour tous.

A Memphis dans l’Etat du Tennessee (Etats-Unis), des passants ont vu une chatte tabby couchée à côté d’une grande boîte en plastique, à l’intérieur de laquelle plusieurs chatons étaient enfermés. C’étaient les siens. Il était impossible pour les jeunes félins d’en sortir et pour leur génitrice de les libérer. Cette dernière ne pouvait rien faire d’autre qu’attendre et espérer une aide extérieure.



Mitchell Animal Hospital

Elle a fini par arriver, les témoins ayant informé la clinique vétérinaire Mitchell Animal Hospital de la situation. Celle-ci était prête à prendre la chatte et ses petits en charge, mais avait besoin qu’on les lui amène. Elle a donc contacté une association partenaire, Purrfect Match Cat Rescue, qui a aussitôt envoyé quelqu’un sur les lieux.

“Lorsque notre partenaire est arrivé, il a trouvé la maman couchée près de la boîte, restant près de ses petits et les protégeant du mieux qu'elle pouvait”, raconte Stephanie Preston, coordinatrice des adoptions et des sauvetages au Mitchell Animal Hospital, à The Dodo .

En s’approchant, l’intervenant s’est rendu compte que la chatte était amputée des pattes arrière. Malgré son handicap, elle tenait à rester aux côtés de ses chatons pour veiller sur eux.



Mitchell Animal Hospital

Ils étaient au nombre de 5, déshydratés, mais pas maigres. Leur abandon était donc vraisemblablement très récent.

Malheureusement, 2 d’entre eux n’ont pas survécu. Les 3 autres et leur génitrice ont donc été secourus par Purrfect Match Cat Rescue, puis transférés au Mitchell Animal Hospital à Kingston, dans le New Hampshire. Ils ont tous été examinés et proposés à l’adoption.

“Un bébé qui élève des bébés”

La mère appelée Kenna se portait plutôt bien malgré son handicap. “Elle est absolument incroyable, dit Stephanie Preston. Nous pensons que ses blessures sont anciennes, peut-être dues à un traumatisme passé ou à une malformation congénitale. Elle s'est parfaitement adaptée : elle marche, garde l'équilibre et joue même avec ses chatons comme si de rien n'était. Elle utilise très bien la litière et sa nature douce et résiliente impressionne tout le monde. Le plus étonnant ? Nous estimons qu'elle n'a qu'un an environ… Un bébé qui élève des bébés.”



Mitchell Animal Hospital

Quant aux chatons, les 2 mâles ont été appelés Kyle et Lyle et la seule femelle Kayle. Les garçons seront bientôt adoptés par une seule et même famille. Leur sœur attend encore. Leur merveilleuse maman, elle, découvrira sa nouvelle maison dans peu de temps, celle d’un vétérinaire du New Hampshire.

Mitchell Animal Hospital