  5. Un homme ayant longtemps affirmé qu'il n'aimait pas les chats se mue en papa poule pour une chatte et ses 3 bébés

Un homme ayant longtemps affirmé qu'il n'aimait pas les chats se mue en papa poule pour une chatte et ses 3 bébés


Il est de ces histoires qui prouvent que l’amour des animaux peut arriver là où on s’y attend le moins. Drake, qui jurait ne jamais apprécier les chats, a fini par se laisser attendrir par 4 d’entre eux.

Illustration : "Un homme ayant longtemps affirmé qu'il n'aimait pas les chats se mue en papa poule pour une chatte et ses 3 bébés"
© mac_is_crack / Reddit

Ann vit aux Etats-Unis et a toujours aimé les chats. Contrairement à son mari Drake, qui ne manquait jamais une occasion de rappeler qu’il ne les appréciait pas. Ou du moins, c’est ce qu’il voulait faire croire à tout le monde. Il martelait qu’il était un “homme à chiens” pur et dur. Pourtant, c’est bien lui qui, il y a 17 ans, avait recueilli un chaton roux errant qu’il avait appelé Hobbes. Ce dernier n’est plus de ce monde, mais il lui avait fait changer d’avis au sujet des félins, même s’il lui arrivait souvent de le nier.

L’an dernier, Ann a repéré une chatte errante enceinte et a décidé de lui offrir l’hospitalité. Elle savait que son mari risquait d’être en désaccord avec sa décision, mais elle a quand même pris soin d’elle. Elle lui a même trouvé un joli nom : Honey.

2 semaines plus tard, Honey a donné naissance à 3 adorables chatons, qu’Ann a appelés Bonnie, Reilly et Jonesy.

Illustration de l'article : Un homme ayant longtemps affirmé qu'il n'aimait pas les chats se mue en papa poule pour une chatte et ses 3 bébés
mac_is_crack / Reddit

La chatte est restée chez le couple, tout comme ses petits. Drake, qui disait fuir les chats, s’est ainsi retrouvé à cohabiter avec 4 d’entre eux. Tout au fond de lui, la situation ne lui déplaisait pas tant que cela.

“Nous disons souvent que Hobbes a envoyé Jonesy”

Avec le temps, il s’est attaché à eux, en particulier au minet roux, Jonesy. Au point d’avoir récemment envoyé des photos à Ann où on le voit le bercer tendrement pour qu’il s’endorme.

Illustration de l'article : Un homme ayant longtemps affirmé qu'il n'aimait pas les chats se mue en papa poule pour une chatte et ses 3 bébés
mac_is_crack / Reddit

Des clichés que sa femme a partagés sur Reddit, dans une publication où elle a raconté cette émouvante histoire relayée par Newsweek.

A lire aussi : Chargée de surveiller et d’empêcher ses amis chevaux d’entrer dans la maison ses humains, cette chatte faillit à sa tâche et décide de s’enfuir rapidement (vidéo)

Illustration de l'article : Un homme ayant longtemps affirmé qu'il n'aimait pas les chats se mue en papa poule pour une chatte et ses 3 bébés
mac_is_crack / Reddit

Les chats l'adorent et il lui arrive de s'asseoir avec 2 d'entre eux sur ses genoux en regardant la télévision. Il les aime vraiment beaucoup, dit Ann au sujet de Drake. Nous disons souvent que Hobbes a envoyé Jonesy pour devenir le nouvel ami félin de mon mari.

