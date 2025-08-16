Une famille inquiète cherche sa chatte gestante partout avant de la retrouver dans un endroit inattendu pour accoucher (vidéo)

Les animaux ne sont pas simplement des compagnons ; ils font partie intégrante de la famille, partageant les joies du quotidien et parfois même les moments les plus intimes. C’est ce qu’a récemment découvert une fillette en se réveillant, étonnée de trouver une adorable famille féline à ses pieds.

Pearl’s Ragdolls est un élevage familial de chats Ragdolls basé à Fort Worth dans l’Etat du Texas. Nous vous en avions déjà parlé à plusieurs reprises, notamment lorsqu’il s’agissait de Lucy, la chienne Golden Retriever de la propriétaire qui veille toujours sur les chatons nouveau-nés. C’est aussi au sein de ce foyer joyeux et chaleureux qu’une chatte appelée Josie, qui venait d’accoucher, avait fièrement présenté ses bébés à sa maîtresse.

Une autre des mamans Ragdolls de Pearl a récemment fait parler d’elle sur le compte TikTok consacré à l’élevage, “@pearlsragdolls”, qui est suivi par 3,1 millions de followers.

Le chatte en question répond au nom de Strawberry. Elle a mis bas et ses petits se portent très bien, mais elle a choisi un endroit à la fois improbable et touchant pour les mettre au monde.



@pearlsragdolls / TikTok

Sa famille a toutefois eu une petite frayeur, car peu avant le début du travail, Strawberry avait disparu. Inquiets, ses humains la cherchaient partout et se demandaient où elle pouvait bien être, alors qu’elle était sur le point d’accoucher. Elle a finalement été retrouvée, au grand soulagement de tous.

Une expérience inoubliable pour la fillette

En fait, c’est Blossom, la fille de sa propriétaire, qui l’a trouvée avec ses bébés ; la maman chat avait décidé de mettre bas dans son lit pendant qu’elle dormait.

Dans la vidéo ci-dessous, on peut voir l’étonnement de la fillette en découvrant la scène au moment de son réveil.

Mise en ligne le 31 juillet 2025 sur TikTok, la séquence, que relaie Parade Pets , est rapidement devenue virale, puisqu’elle a généré 6,2 millions de vues.

Un dénouement aussi inattendu qu’émouvant, qui témoigne une fois de plus de la confiance absolue que peuvent avoir nos compagnons à 4 pattes envers ceux qu’ils aiment. En choisissant le lit de la petite Blossom pour y donner naissance à ses chatons, Strawberry a offert à sa jeune humaine un moment unique et inoubliable.

A lire aussi : Né avec un poids de seulement 70 grammes, ce chaton fragile devient un félin unique et heureux