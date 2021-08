Journée internationale du chat noir : pourquoi tant de méfiance et comment revaloriser l'image de ces chats ?

Les chats noirs ont, eux aussi, leur journée internationale et c’est aujourd’hui qu’elle est célébrée. Longtemps victimes de persécutions à cause de la couleur de leur pelage, ils continuent de susciter une incompréhensible méfiance de nos jours. Il est grand temps de revaloriser ces félins aussi adorables et affectueux que les autres.

9 jours après celle du chat (8 août), place à la Journée internationale du chat noir, qui est fêtée le 17 août. Est-ce une futilité ou une mauvaise blague que de consacrer un évènement à certains chats en raison de leur couleur de pelage ? Non, puisque c’est justement cette dernière qui leur a valu bien des souffrances.

Les chats noirs ont, en effet, été victimes de préjugés à cause de superstitions apparues il y a des siècles, voire des millénaires. Bien que totalement infondées, ces idées reçues ont motivé les pires formes de maltraitances et de cruautés commises sur ces animaux, aussi bien en Europe qu’ailleurs dans le monde.

Au Moyen Âge, on les associait à la sorcellerie et à ceux qui la pratiquaient. On racontait même que les sorcières prenaient leur aspect pour déambuler et agir plus librement parmi les populations. Selon les croyances anciennes, les chats noirs étaient également utilisés comme enveloppes charnelles par les mauvais esprits. On disait aussi d’eux qu’ils voyageaient sans cesse entre les ténèbres et le monde des vivants, et qu’ils étaient dotés de pouvoirs surnaturels.

Des croyances qui ont la dent dure et dont les chats noirs souffrent encore de nos jours

A cause de tout cet héritage « culturel », une certaine méfiance envers ces félins à la robe sombre persiste aujourd’hui. D’aucuns pensent encore qu’en croiser un porte malheur, notamment. Les chats noirs qui cherchent une famille ont encore plus de mal que les autres ; ils restent 2 fois plus de temps dans les refuges que leurs congénères portant d’autres couleurs de pelage.

Un constat que faisait Claude Gavach, président de la SPA de Nîmes (30), l’an dernier. Lui-même propriétaire de 2 chats noirs parmi les 7 qui constituaient sa famille féline, il confiait à France Bleu son incompréhension face à l’attitude de certains visiteurs vis-à-vis d’eux, qui sont pourtant « les plus affectueux de tous ». Il rappelait que « quelle que soit la couleur du chat, si vous l'aimez, vous recevez cet amour décuplé ».

La Journée internationale du chat noir est donc loin d’être de trop. Elle constitue une très bonne occasion de sensibiliser à cette cause et à encourager les gens à adopter ces êtres merveilleux.