4 chatons affamés découverts dans une botte de foin deviennent les mascottes d'une distillerie

Depuis 8 ans, un adorable quatuor félin veille sur le personnel et les visiteurs d’une distillerie située à Shelbyville, dans le Kentucky (Etats-Unis). Malt, Wheat, Barley et Rye sont effectivement les vedettes et les mascottes des lieux, d’après The Dodo.



Tout avait commencé au printemps 2017. Alors que les employés dispersaient de la paille sur le site, ils avaient découvert 4 chatons roux cachés derrière l’une des bottes. Il n’y avait aucune trace de la maman.

« Ils étaient minuscules. Ils étaient clairement affamés », se souvient Autumn Nethery, copropriétaire et vice-présidente des opérations, auprès de The Dodo. Etonnamment, ces chatons étaient tous des femelles. La majorité des chats roux (80% environ) sont effectivement des mâles.

Pour les employés, qui projetaient justement d’adopter un chat à l’époque, cette découverte tombait à point nommé. Ils leur avaient donné des noms inspirés d’ingrédients utilisés dans la distillerie : Malt, Wheat (blé), Barley (orge) et Rye (seigle).

« Tout le personnel s'est relayé pour leur donner le biberon car ils avaient à peine ouvert les yeux lorsque nous les avons trouvés », raconte Autumn Nethery.



Comité d’accueil le jour, service de sécurité la nuit

Les chatons ont bien grandi depuis. Ce sont aujourd’hui de majestueuses chattes adultes, confiantes et en pleine forme. Elles couvrent leurs bienfaiteurs d’affection et accueillent chaleureusement les visiteurs. « Pendant la journée, elles font généralement la sieste, mais lorsqu’il y a des visites, elles se réveillent et font le spectacle. Elles adorent être caressées et aiment l’attention », indique Autumn Nethery.

La nuit, en revanche, elles se muent en gardiennes, patrouillant consciencieusement à travers les différents espaces de la distillerie pour en assurer la sécurité.

