Les vétérinaires tentent l'impossible pour sauver un chat errant souffrant d'une terrible blessure à la bouche

Bénévoles et vétérinaires étaient choqués en découvrant l’état de la bouche de Kayle. Le cas de ce chat semblait désespéré, mais ses bienfaiteurs ont tout fait pour le sauver et l’aider à connaître un nouveau départ.

Transi de froid, malade et blessé, Kayle errait dans les rues de Canarsie, quartier de l’arrondissement de Brooklyn à New York, en ne connaissant que la souffrance et l’incertitude.

Quelqu’un s’était enfin rendu compte de la détresse de ce chat et, peu après, il était arrivé au refuge Little Wanderers NYC. L’état de sa bouche était particulièrement choquant. Les bénévoles pensaient d’abord qu’il s’agissait d’un cancer de la cavité buccale, rapporte Cole & Marmalade. Un examen vétérinaire poussé a permis d’écarter cette piste et de privilégier l’hypothèse de l’électrocution. Le félin aurait probablement mâchouillé un câble électrique, et la brûlure consécutive à la décharge serait ainsi à l’origine des lésions graves constatées au niveau de sa bouche et de sa mâchoire.



Little Wanderers NYC / Facebook

Kayle devait ressentir d’atroces douleurs. Il ne pouvait ni s’alimenter ni se toiletter normalement. Par ailleurs, les vétérinaires ont découvert qu’il était atteint de la leucose féline. Le soigner constituait un défi gigantesque pour eux, mais ils étaient bien déterminés à le relever.

Un appel aux dons a permis à Little Wanderers NYC de récolter les fonds nécessaires aux traitements dont le chat avait besoin. Il a ainsi pu être opéré ; les tissus nécrosés et les dents irrémédiablement endommagées par l’électrocution ont été retirés. 50 points de suture ont été posés.



Little Wanderers NYC / Facebook

Prêt pour un nouveau départ

Le chat a ensuite séjourné quelque temps à la clinque vétérinaire. Il a bien réagi aux antidouleurs et aux antibiotiques. Finalement, Kayle s’en est parfaitement remis, impressionnant tous ceux qui l’ont soigné par sa résilience, mais aussi son extrême douceur.

Little Wanderers NYC / Facebook

Il s’est remis à se nourrir et à faire sa toilette, et est devenu encore plus affectueux. Stérilisé et vacciné, il est désormais prêt à rejoindre sa future famille. L’équipe de Little Wanderers NYC lui cherche le foyer idéal, sans autre chat ou comprenant des congénères positifs au virus de la leucose féline.

La nouvelle vie de Kayle peut commencer.