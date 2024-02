Le temps d’un instant, un chat malheureux au refuge profite d’une parenthèse dans une maison aimante

Les journées de Catman étaient bien longues dans son box. Le félin ne s’entendait pas avec ses congénères et restait cloîtré à l’intérieur de son enclos. Un jour, des bons Samaritains ont proposé de l’accueillir temporairement et ont découvert à quel point il était affectueux. Ne pouvant pas le garder, ils se sont donné pour mission de lui trouver une famille pour la vie.

De passage dans leur ville natale à Grand Falls-Windsor (Canada), Jennifer et Mike sont allés au refuge Exploits Valley SPCA et ont demandé à voir le chat qui avait le plus besoin d’une pause. Ils souhaitaient lui offrir quelques jours d’évasion à l’extérieur du refuge. L’heureux élu était Catman. Ce séjour lui a fait beaucoup de bien, mais plus encore, lui a ouvert les portes d’une nouvelle vie.

Au refuge, Catman affichait un visage fermé et triste. Il était certes choyé par le personnel, mais parvenait mal à se faire à son environnement. Il faut dire qu’il ne supportait pas la présence de ses congénères et restait donc constamment dans son box.

Exploits Valley SPCA / Facebook

« Il est extrêmement adorable »

Jennifer et Mike lui ont donc permis de voir autre chose que les 4 coins de son enclos, et cela lui a fait le plus grand bien. Le félin introverti s’est transformé en une boule d’amour dans sa maison de vacances. Il avait enfin un espace à lui et des humains constamment présents.

Il s’est d’ailleurs montré très affectueux envers ses bienfaiteurs : « Il n'était là que depuis 3 heures environ, mais il s’est blotti dans mes bras » témoignait Jennifer. Laquelle a ressenti « quelque chose de spécial » avec son petit protégé. Elle ne pouvait malheureusement pas le ramener à la maison, car Mike et elle avaient déjà 2 chats. Toutefois, le couple ne souhaitait pas le voir rentrer au refuge et s’est démené pour lui trouver une famille.

Des images touchantes

Pour mettre toutes les chances de son côté, Jennifer a capturé des moments de tendresse partagés avec le chat et a publié les photos sur Facebook. Cela montrait une autre facette de Catman, qui se faisait habituellement photographier au refuge. L’animal semblait apaisé, heureux et sa gentillesse transparaissait également sur les clichés.

Lesquels ont beaucoup touché les internautes, dont une femme en particulier, qui a décidé de l’adopter : « Catman est adopté ! Sa nouvelle famille vient le chercher demain » annonçait Jennifer. La boule de poils ne posera plus jamais les pattes dans sa cage.