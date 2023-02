Le destin réunit 2 chatons épargnés lors de pluies diluviennes à quelques jours d’intervalle (vidéo)

Les aventures de Hiro ont commencé il y a quelques semaines. Le félin a été sauvé du moteur d’une voiture alors qu’il n’était qu’un bébé. Ce jour-là, une pluie diluvienne s’abattait en Californie du Sud (États-Unis).

Un petit miraculé

« Il a été découvert par les gérants d’une boutique automobile. Ces gens ont fait tout ce qu’il fallait : ils ont veillé sur lui et attendu le retour de sa maman, mais elle n’est jamais revenue. Elle a probablement été effrayée par la tempête », confiait Erin, bénévole, à Love Meow.

C’est cette dernière qui a accueilli Hiro chez elle dès le lendemain. Le chaton a dû être nourri au biberon pour reprendre des forces, ce qu’il a su faire en un rien de temps. Les gérants de la boutique lui avaient sûrement sauvé la vie en agissant aussi rapidement.

En quelques jours, le petit Hiro a dévoilé toute son énergie, mais il s’est vite senti seul. « Il n’avait ni frère, ni sœur, ni mère, alors nous savions que nous devrions lui trouver un camarade avec qui jouer et se chamailler ! » a déclaré Erin.

Et qui de mieux que Yuuki ?

Au même moment, la bonne samaritaine a appris qu’un autre chaton, Yuuki, avait été retrouvé près des poubelles d’un supermarché, et a décidé de voler à son secours. C’était une nouvelle journée pluvieuse dans le coin, et elle n’avait pas laissé le félin indemne. Lorsqu’il a été découvert, il était inerte, sur le sol.

Le chaton a pris du temps pour se remettre de sa mésaventure. « Il n’a pas retrouvé ses esprits tout de suite. Quand il est arrivé chez nous, il ne voulait pas manger. Nous lui avons laissé du temps pour se calmer et pour se réchauffer », raconte Erin.

Yuuki était âgé d’une semaine de plus que son congénère Hiro, mais il était beaucoup plus petit que lui. « Nous lui avons donné des fluides sous-cutanés et un supplément de nutriments. Il était couvert de puces et n’avait aucun appétit ».

Erin est restée à son chevet dans les premières heures de sa venue, et au bout d’une quinzaine de jours, le petit tigré a retrouvé toute sa forme. Désormais, il s’alimente correctement et fait preuve d’une énergie débordante, qui caractérise si bien les chatons !

La croisée des destins

L’heure était donc venue pour Hiro et Yuuki de se rencontrer pour la première fois, et dès les premiers instants, les félins se sont entendus à merveille. « Rapidement, ils se sont chamaillés en se donnant des petits coups de pied de lapin. Ils sont doux, mais fougueux et plein d’énergie pour se bagarrer tous les 2 ! »

Ces chatons se sont retrouvés orphelins très tôt dans la vie, et ont été tous les 2 découverts lors d’une journée pluvieuse. Leurs destins se sont croisés, et aujourd’hui, ce sont les meilleurs amis du monde. Ils profitent patte dans la patte du toit chaleureux de leur bienfaitrice, et attendent avec impatience de rencontrer la famille de leurs rêves.

