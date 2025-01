Une bénévole dévouée passe de nombreuses nuits blanches à soigner 6 chatons sauvés de la rue

Asa, bénévole pour Kane's K9s and Animal Rescue, a ouvert les portes de son foyer d’accueil à 6 adorables chatons. Grâce à son dévouement, les boules de poils ont une chance de connaître un avenir meilleur.

Au cours du mois de novembre, Asa a accueilli 6 jeunes félins qui ont été sauvés de la rue par une association de protection animale.

Les petits chats sont arrivés avec des problèmes de santé, notamment au niveau de l’appareil digestif.

© Asa

Grâce aux nombreux soins qu’elle leur a prodigués et à des repas de qualité, les chatons se sont rétablis. Bien que la bénévole ait passé de nombreuses nuits blanches, elle est ravie de voir ses protégés en vie et en meilleure forme !

« Entre le fait de les nourrir à la seringue et nettoyer constamment après eux, les journées étaient difficiles, c’est le moins qu’on puisse dire », confie Asa.

© Asa

Des chatons pleins d’énergie

Comme l’indique Love Meow, les boules de poils ont pris l’habitude de saluer leur bienfaitrice en jouant une symphonie de miaulements et de ronronnements. Ils ont également commencé à révéler chacun leur véritable personnalité.

« Ils ont tellement d’énergie maintenant, souligne Asa, ils mangent seuls et ont pris du poids. » Shiitake, Shimeji, Maitake, Nameko, Enoki, et Matsutake sont devenus de magnifiques jeunes félins. Heureux et aimants, ils ont adoré s’installer tous les 6 sur les genoux de leur sauveuse pour savourer une bonne sieste !

© Asa

Enoki, le seul mâle de la portée, était dans le pire état à son arrivée et mangeait à peine.

« J’étais très inquiète qu’il ne s’en sorte pas quand je les ai récupérés, mais regardez son ventre rond et contemplez son excellente santé maintenant », déclare la bénévole.

© Asa

Plusieurs chatons ont été adoptés

Comme le révèlent nos confrères d’outre-Atlantique, 4 des 6 chatons ont rapidement trouvé la famille idéale. « Shiitake et Matsutake ont été adoptées ensemble, se réjouit Asa, elles sont tellement gâtées et aimées. » Nameko et Maitake se sont également bien installées dans leur nouvelle maison.

Enoki, le chaton roux, et sa sœur Shimeji sont les seuls à demeurer chez Asa. Ils attendent toujours une famille d’adoption, mais il ne fait aucun doute que leur vœu se réalisera bientôt tant ils sont adorables !

© Asa