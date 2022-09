Un chaton se faufile dans le moteur d’une voiture et résiste à toutes les tentatives d’extraction, jusqu’à l’intervention des gendarmes

En Italie, une dame et des passants ont vainement tenté de faire sortir un chaton qui s’était caché sous le capot de la voiture de la première. Le blocage a duré plusieurs heures avant l’arrivée d’une patrouille de carabiniers, qui ont tout de suite su ce qu’il fallait faire.

Après des heures de tentatives infructueuses et d’attente, un chaton a été libéré par les forces de l’ordre alors qu’il s’était caché sous un véhicule, rapportait le média italien Telenuovo le mercredi 21 septembre.

Les faits se sont déroulés la veille, mardi 20 septembre, à Vigodarzere. Il s’agit d’une commune de la province de Padoue en Vénétie, dans le nord-est de l’Italie. Cette après-midi-là, une automobiliste s’apprêtait à prendre le volant quand elle s’est aperçue qu’un chat avait décidé de trouver refuge dans le compartiment moteur de sa voiture.

Le petit animal refusait obstinément de quitter sa cachette, qui était pourtant très dangereuse entre l’extrême chaleur, les fluides et les éléments mobiles du moteur comme la courroie.

La dame a tout essayé pour le faire sortir, tout comme des passants qui lui prêtaient main forte. Le chaton a même « snobé » la nourriture qu’on lui a proposée dans l’espoir de l’attirer hors de sa nouvelle tanière.

En fait, plus on tentait de le secourir, plus le jeune félin s’enfonçait profondément dans les entrailles de la voiture.

L’intervention salvatrice des carabiniers

Le chaton est donc resté plusieurs heures hors de portée de tous ceux qui essayaient désespérément de le sauver, jusqu’à l’arrivée d’un véhicule de patrouille des carabiniers. Après avoir évalué la situation, l’un des militaires a enfilé une paire de gants, s’attendant à une résistance farouche et quelques coups de griffes de la part de l’insaisissable créature, puis s’est glissé sous le véhicule.

Au prix de gros efforts, il a finalement réussi à mettre la main sur le petit quadrupède, qui se dirigeait vers le pot d’échappement.



Telenuovo

Sa robe claire noircie par les graisses, mais sain et sauf, le chaton a été confié à un vétérinaire local, qui a estimé son âge à un mois. Il sera donc très probablement placé en refuge en attendant qu’il grandisse suffisamment pour être proposé à l’adoption.