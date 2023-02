L'instant touchant où un chat doit laisser partir les 2 chatons qu'il a pris sous son aile (vidéo)

Le séjour de Ross et Mackey en famille touchait à sa fin, et ces 2 chatons s’apprêtaient à quitter les chats résidents qui avaient aidé leur maîtresse à s’occuper d’eux. Une vidéo particulièrement émouvante montre l’un des aînés les toilettant une dernière fois.

Ross et Mackey sont 2 adorables chatons secourus par l’association IndyHumane, dans l’Etat de l’Indiana (Etats-Unis), avant leur placement en famille d’accueil.

Agés de 5 semaines, ils ont été pris en charge par Jennifer, mère d’accueil bénévole, rapportait Cole & Marmalade. C’est elle qui, étant férue de sports universitaires, leur a donné des noms inspirés d’enceintes sportives d’une université locale ; Mackey d’après la salle de basket-ball et Ross en référence au terrain de football américain (Ross-Ade) de l’Université Purdue.



New Kittens on the Block! / Instagram

Le lendemain de leur arrivée, les jeunes félins se sentaient déjà bien mieux en profitant du confort, de la sécurité et de la savoureuse nourriture offerts par leur bienfaitrice.

Les semaines suivantes, Jennifer s’est employée à les aider à grandir et à s’épanouir dans les meilleures conditions. Le but était de faire en sorte qu’ils soient suffisamment préparés et socialisés avant l’étape de la stérilisation, puis celle de l’adoption.



New Kittens on the Block! / Instagram

Des « papas » patients et bienveillants

Au fil du temps, les chatons ont gagné en assurance, en énergie et en curiosité, explorant les moindres recoins de leur nouvel environnement. Ross et Mackey ont ensuite pu rencontre les 2 chats adultes de Jennifer, qui répondent toujours présent lorsqu’il s’agit d’aider leurs cadets. Bodie et Bear l’avaient déjà fait par le passé avec d’autres jeunes animaux accueillis par leur propriétaire.

Très vite, les chatons sont devenus très proches de leurs aînés et ont tout appris à leur contact. Puis est venu le moment de se dire au revoir.



New Kittens on the Block! / Instagram

Une famille aimante a, en effet, été trouvée pour le duo de petits félins. Avant de les voir s’en aller, Bear a tenu à leur offrir un dernier moment de tendresse. Il les a longuement et méticuleusement toilettés, comme le montre la vidéo ci-dessous où il s’occupait de Mackey.

Grâce à Bear, Bodie et Jennifer, les 2 frères ont pu partir sur de bonnes bases et s’assurer un avenir des plus radieux.



New Kittens on the Block! / Instagram