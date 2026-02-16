Heureuse d'avoir été choisie au refuge, cette chatte noire remercie ses adoptants et noue une relation unique avec leur bébé (vidéo)

La petite Luna attendait patiemment la famille de ses rêves dans un refuge de Washington (États-Unis). Lorsque la chance a enfin tourné en sa faveur, la chatte au pelage noir a posé la patte dans le foyer idéal et s’est fait une nouvelle meilleure amie absolument craquante…

Comme de nombreux autres animaux, Luna a passé du temps au refuge avant de rencontrer la famille de ses rêves. Comme le précise Cole & Marmalade, un couple est tombé sous son charme et a décidé de l’adopter.

Lors de leur première rencontre, la mère de famille – nommée Kelly – a immédiatement su que la chatte au pelage reflétant la nuit rentrait à la maison ce jour-là. Et pour cause ! La jolie minette a naturellement grimpé sur son épaule, comme pour indiquer qu’elle était prête à la suivre.

© @kellydealba / TikTok (capture d'écran)

« Je n’ai jamais rien vu de tel »

Après avoir poussé la porte de son nouveau nid douillet, l’ex-pensionnaire de refuge n’a pas cessé d’exprimer sa reconnaissance envers le couple. « Cette adorable chatte nous a choisis au refuge et elle est la meilleure chose qui nous soit arrivée à tous », confie Kelly.

En effet, Kelly et son mari ne sont pas les seuls à avoir noué une belle relation avec la boule de poils. Très vite, les parents ont remarqué que quelque chose de spécial était en train de se construire entre leur bébé, âgé de quelques mois, et l’animal. « Depuis le début, elle a été en quelque sorte le chat de Kallie, et je n'ai jamais rien vu de tel, explique la maman de l’enfant, c'est véritablement un lien entre un bébé et un chat. »

Luna a pris l’habitude de passer ses journées aux côtés du nourrisson, et de s’assurer qu’il ne manque de rien. Cette amitié unique et émouvante s’est considérablement renforcée avec le temps. Aujourd’hui, la petite Kallie et sa compagne aux pattes de velours sont plus complices que jamais !

Après avoir connu le stress du refuge, Luna nage complètement dans le bonheur dans le foyer de ses rêves. La chatte noire savoure non seulement l’amour de ses adoptants, mais aussi les merveilleux témoignages d’amitié de celle qui est devenue sa meilleure amie pour la vie.

© @kellydealba / TikTok (capture d'écran)