Elle n'a pas l'habitude de garder les chats qu'elle sauve, mais fait une exception pour l'un d'eux découvert en danger sur les rails du métro

En pleine nuit à New York, une bénévole déterminée a réussi à sauver un jeune chat qui s'aventurait sur les rails du métro. Touchée par son histoire et sa résilience, elle a finalement pris une décision qu’elle ne prend presque jamais : le garder pour toujours.

Vanessa habite Brooklyn à New York (Etats-Unis) et porte secours aux chats en détresse chaque fois qu'elle en rencontre.

Récemment, on l'avait appelée pour lui dire qu'un félin errait sur les rails du métro. En agissant de la sorte, l'animal se mettait en très grand danger. Malgré l'heure très tardive (2h du matin), elle n'a pas hésité à intervenir. Elle s'est rendue sur les lieux et a rapidement repéré le chat à la robe tigrée.



The Dodo

« Je ne savais pas vraiment comment j'allais le sauver », raconte Vanessa à The Dodo . Elle a toutefois vite échafaudé un plan ; l'installation de cages trappes avec des morceaux de poulet et de thon à l'intérieur pour l'y attirer.

L'arrivée du métro a effrayé le quadrupède, qui s'est éloigné. Vanessa n'a toutefois pas renoncé. « Je n'allais pas repartir sans lui », se souvient-elle. La jeune femme a attendu 2 heures de plus, et sa patience a été récompensée. Il a, en effet, fini par se laisser enfermer dans l'une des cages. « Pour la première fois depuis longtemps, le chat était enfin en sécurité », dit sa bienfaitrice.



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Vanessa l'a emmené chez le vétérinaire. Le rescapé n'était âgé que d'un an. La plupart de ses dents étaient endommagées, mais il ne souffrait de rien de grave.



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« Difficile de le laisser partir »

Elle a décidé de l'appeler Enzo. Pour elle, il « est la preuve que la résilience est quelque chose de réel. Je l'aime tellement ».

D'ordinaire, Vanessa ne garde pas les chats auxquels elle porte secours. Elle ne les héberge que provisoirement, en tant que mère d'accueil, puis leur trouve des foyers d'adoption. Elle peut ainsi se consacrer à d'autres sauvetages. Avec Enzo, c'était différent. « Je comprenais qu'il avait besoin de temps pour guérir. Quand vous comprenez un chat tel que lui, c'est difficile de le laisser partir », confie-t-elle.

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Vanessa a donc fini par succomber à la tentation du « foster fail » et a officiellement adopté Enzo.