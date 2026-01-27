Terrifié par les humains au point de vouloir les mordre, un chat errant et sourd change radicalement de comportement une fois en sécurité

Paralysé par la peur, un chat errant nommé Fred refusait le moindre contact avec les humains. Mais en raison de son état déplorable, l’association américaine Greenpoint Cats était déterminée à l’attraper et à le mettre en sécurité. Grâce à ce sauvetage, le félin a découvert un nouveau monde, empreint de chaleur et d’amour.

Au cours de l’année 2025, l’association Greenpoints Cats, basée à Brooklyn, a été contactée au sujet d’un chat errant, qui attendait devant une fenêtre. Le va-nu-pattes, couvert de saletés et de puces, refusait toute approche, bien qu’il eût désespérément besoin d’aide.

« Il était très effrayé et ne se laissait pas manipuler, nous avons donc dû utiliser une cage-trappe », explique l’association au micro de Love Meow. Attiré par la nourriture placée dans la cage, le matou est très vite entré à l’intérieur. Ce geste a marqué la fin de sa vie dans la rue.

© Greenpoint Cats

Fred est concerné par la surdité

Le félin, qui n’était pas identifié et que personne n’a réclamé, a reçu de nombreux soins. Pour la première fois depuis longtemps, il était au chaud et en sécurité.

Très timide, il a fini par sortir de sa coquille après avoir compris la bienveillance et la gentillesse de ses soigneurs. Au début, il feulait à leur approche et tentait de les mordre. Aujourd’hui, il accepte les caresses avec plaisir.

© Greenpoint Cats

Comme le soulignent ses sauveurs, le rescapé n’a jamais été méchant. Il était simplement effrayé et avait besoin d’être rassuré. « Comme beaucoup de chats blancs aux yeux bleus, Fred est sourd », précisent-ils.

Par la suite, la boule de poils a été prise en charge par une famille d’accueil dévouée, qui lui a offert le calme et l’affection dont il avait besoin. Fred s’est rapidement attaché à ses bienfaiteurs, qu’il a commencé à suivre comme leur ombre.

© Greenpoint Cats

Un ex-chat errant qui s’épanouit

« Il s'entend parfaitement avec les autres chats et se porte tout aussi bien seul, indique l’association, ce dont il a vraiment besoin, c’est de l’amour et de l’attention des humains. »

Un seul câlin de sa personne préférée suffit à le rendre heureux ! Il adore la compagnie des humains, qu’il avait l’habitude de fuir dans la rue, mais aussi celle de ses congénères.

© Greenpoint Cats

Désormais, Fred savoure pleinement les petits plaisirs simples de la vie en intérieur. Ses journées sont rythmées par les séances de câlins, les siestes contre ses parents d’accueil et les repas délicieux. Après toutes les épreuves qu’il a traversées à l’extérieur, Fred s’est parfaitement adapté à cette nouvelle vie et s’épanouit !

© Greenpoint Cats