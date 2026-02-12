Connu et aimé de ses voisins, ce chat au grand cœur mène une vie bien plus riche que son adoptante ne l’imaginait

Les chats sont de sacrés personnages ! Aux États-Unis, un matou répondant au nom de Pete répand la joie et la bonne humeur partout où il va. Au fil du temps, sa propriétaire a fini par découvrir le pot aux roses : son compagnon aux pattes de velours a été « adopté » par d’autres familles !

Pete est un magnifique chat noir, qui fait le bonheur des résidents de son quartier. Depuis son plus jeune âge, il se montre extrêmement amical avec tout le monde, mais aussi particulièrement curieux. Très vite, il a commencé à explorer les environs de la maison de Megan Holley, son adoptante. En grandissant, le félin à la robe couleur de la nuit a étendu ses explorations.

Aujourd’hui, il connaît chaque recoin et chaque habitant de sa communauté. « Des voisins me disaient qu'il se présentait devant leur porte pour faire sa sieste et recevoir leurs caresses avant de rentrer à la maison », confie Megan au micro de The Dodo.

© Megan Holley

Megan a découvert le secret de son chat

Mais alors qu’elle pensait être la seule et l’unique dans le cœur de son chat, Megan a découvert qu’il vivait une vraie vie de « Don Juan » avec les humains. En effet, Pete ne se contente pas de rendre visite à 1 ou 2 familles du voisinage… mais bel et bien une multitude !

L’une des habitantes du quartier a même demandé si l’animal appartenait à quelqu’un, après avoir capturé des images de ses escapades quotidiennes depuis son visiophone. « Elle le nourrissait depuis près de 2 semaines et lui accordait de l'attention, explique Megan, après cela, plusieurs autres voisins de cette rue ont déclaré qu'ils l'avaient également nourri ou lui avaient donné des friandises. »

© Megan Holley

Le petit chouchou du quartier

C’est ainsi que Megan a appris que son compagnon aux longues moustaches menait de nombreuses vies. Même après avoir révélé son secret à tout le monde, « ses autres familles » ont continué à le chouchouter.

« Un jour, Pete a même ramené un ami à la maison, un autre chat que nous croyions errant, mais dont il s’est avéré qu’il vivait dans la rue derrière nous », ajoute son adoptante. Les voisins observent régulièrement les 2 camarades ensemble, et envoient des messages à Megan pour la tenir au courant.

© Megan Holley

« Il passe également du temps avec tous les collégiens et lycéens à leur arrêt de bus le matin, précise-t-elle, l’après-midi, il attend qu'ils descendent du bus pour qu'ils le caressent en rentrant chez eux, et ils le connaissent tous. »

Bien qu’il rende visite aux autres résidents, Pete aime profondément son foyer, où il se comporte comme un « bébé ». Le doux félin adore être porté, et s’endormir dans les bras de celle qui conservera toujours une place privilégiée dans son petit cœur félin.

© Megan Holley