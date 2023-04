L'heure de la seconde chance a sonné pour 50 chats victimes d'une grande négligence dans le Gers

À Auch, dans le Gers, 50 chats ont vécu dans des conditions catastrophiques avant d’être approchés par leurs bienfaiteurs. Certains n'ont malheureusement pas survécu. Pour les autres, le chemin vers la reconstruction s’annonce long et périlleux, mais les bénévoles garderont espoir jusqu’au bout.

Le 14 avril dernier, une intervention de grande ampleur a eu lieu dans la ville d’Auch, dans le Gers (32). Policiers, bénévoles de la Fondation 30 Millions d’Amis et agents de la DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations) se sont donné rendez-vous pour voler au secours de 50 chats Bengal, détenus dans des conditions catastrophiques.

Un « élevage incontrôlé »

L’élevage où ils vivaient avait déjà fait l’objet de mises en demeure les mois précédents. Anne Puggioni, directrice du refuge de la Tuilerie (77), est revenue sur cette intervention : « C’est un particulier qui était déclaré comme professionnel, sauf que, petit à petit, il a laissé faire la nature et n’a plus contrôlé le nombre de naissances. »

« On est sur quelque chose qui est devenu un élevage incontrôlé, dans une structure qui n’était absolument pas réglementaire, avec l’absence d’infirmerie, de quarantaine, de salles de mise bas… c’est un logement de particulier qui s’est transformé en élevage intensif » explique-t-elle à Hit Radio.

Des animaux blessés et fragilisés

Rapidement, tous les intervenants ont constaté que les corps des chats présentaient de multiples plaies. « Ils devaient se battre entre eux, notamment les mâles, qui n’étaient pas séparés des femelles en chaleur. Il y a de nombreux mâles qui présentent des blessures au niveau des yeux, des traces de morsures, des coups de griffes… Ils sont également assez maigres dans l’ensemble », ajoute Anne Puggioni.

Depuis, les félins ont rejoint le refuge 30 Millions d’Amis de la Tuilerie, mais certains ont malheureusement succombé à leurs blessures. Les survivants ont été examinés par un vétérinaire. « On vérifie qui est identifié. Ils sont vaccinés et mis en quarantaine. On surveille de près leur état de santé. »

Ils ont également été placés sous réquisition administrative et judiciaire, ce qui rend impossible leur adoption pour le moment. « On espère que les animaux seront libérés rapidement de la procédure judiciaire, car le but n’est pas de les garder au refuge, mais de les placer en famille pour répondre à leurs besoins physiologiques », conclut Anne Puggioni.

La Fondation 30 Millions d’Amis se réserve le droit de porter plainte dans les prochains jours contre le propriétaire de l’élevage. Ce dernier a d’ailleurs été placé en garde à vue vendredi dernier et a été auditionné par les policiers. À ce jour, l’enquête est toujours en cours.