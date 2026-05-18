Après 30 heures de recherches et d'angoisse, elle retrouve sa chatte perdue à la fenêtre de son voisin

Après 30 heures de disparition, Maude a finalement été aperçue de façon totalement inattendue… à la fenêtre de la maison voisine. La chatte a regagné son domicile peu après, saine et sauve, mettant fin à cette longue période d’angoisse pour son humaine.

Agnes se faisait un sang d'encre pour son amie féline. Appelée Maude, cette dernière restait introuvable depuis de longues heures, alors qu'elle n'avait pas l'habitude de s'absenter longtemps.

Dans une publication partagée le 2 mai 2026 sur TikTok sous son pseudonyme « @agn3s00 », rapidement devenue virale avec 1,1 million de vues au compteur et relayée par MSN , la jeune femme a raconté cette mésaventure qui s'est, fort heureusement, bien terminée.



@agn3s00 / TikTok

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Agnes laisse souvent Maude s'aventurer dehors. Généralement, la chatte à la robe tuxedo ne s'éloigne pas excessivement et rentre vite à la maison après une petite balade. Récemment, toutefois, elle s'est absentée plus longtemps que d'habitude.

L'inquiétude de la propriétaire de Maude commençait à monter à mesure que les heures s'égrenaient. Au bout de 24 heures, elle a décidé d'accélérer les recherches en placardant des affiches et en multipliant les appels à témoins sur les réseaux sociaux. Agnes a également fait du porte-à-porte dans le quartier. Sans résultat…

Elle était chez les voisins

L'angoisse devenait insoutenable pour elle, au point d'avoir demandé à ne pas se rendre à son travail ce jour-là.

Jusqu'à ce coup de théâtre, 30 heures après la disparition de la chatte. Anges a regardé par sa fenêtre et n'en a pas cru ses yeux ; une silhouette familière se tenait derrière la fenêtre de la maison voisine. C'était Maude !



@agn3s00 / TikTok

La minette semblait observer sa maîtresse le plus tranquillement du monde, comme si de rien n'était, alors que celle-ci était morte d'inquiétude.

Agnes n'a pas précisé comment sa chatte était rentrée chez les voisins, mais elle est revenue à la maison saine et sauve peu après.

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Beaucoup de chats ayant accès à l’extérieur explorent régulièrement le voisinage. Ce comportement est souvent normal et lié à leur nature territoriale… mais aussi opportuniste. Il reste majoritairement bénin, mais il peut devenir problématique s’il entraîne des fugues prolongées ou une dépendance à un autre foyer que le sien.

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