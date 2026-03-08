Ils pensaient avoir sauvé une chatte infestée de vers… ils découvrent qu’elle attend des petits (vidéo)

Bear était une chatte errante, affamée et amaigrie, lorsque sa famille l’a sauvée. Alors que celle-ci pensait que la chatte était infestée de vers et s’inquiétait pour sa santé, elle a découvert avec surprise qu’elle attendait des petits. Mis face à un choix, les propriétaires de Bear ont fait le seul qui leur semblait évident : garder la petite famille unie, sous leur toit.

C’est sur le réseau social TikTok que l’on peut découvrir la touchante histoire de Bear, une chatte blanche et tigrée qui a été sauvée de la rue où sa vie était en danger. Au travers de la séquence, devenue virale et relayée par Newsweek , on apprend que la chatte avait été trouvée très faible, amaigrie et malade. Remise sur pattes et soignée par ses nouveaux maîtres, Bear pouvait enfin couler des jours heureux au sein d’un foyer aimant et chaleureux. Pourtant, une surprise de taille attendait la famille.

Très à l’aise avec ses humains, elle s’adaptait très bien à son nouvel environnement, quand, quelques semaines après son arrivée, sa situation préoccupa ses propriétaires. Son ventre avait gonflé de manière inquiétante. Ses maîtres l’ont conduite chez le vétérinaire qui pensait que « c'était juste un gonflement dû aux vers contractés en vivant dehors ». Il se trompait. La vérité était tout autre. En effet, peu de temps après, Bear a donné naissance à 5 chatons .

« Nous avons aussi appris à les aimer tous énormément »

Placés face à une décision importante qu’ils allaient devoir prendre dans les semaines qui suivraient, les maîtres de Bear observaient un lien fort naître entre la maman et sa portée de chatons . Eux-mêmes s’attachaient beaucoup à eux et ont dû affronter la mort de l’un des petits. Les 4 autres étaient en pleine santé, aimaient leur mère, comment pourraient-ils être séparés d’elle ? C’était impensable. Si bien qu’ils ont « pris une décision que peu de gens auraient prise, et les ont tous gardés ».

Par chance pour les petits, ils sont nés dans un environnement sain et rempli d’amour, à l’inverse de Bear qui n’a pas eu un tel démarrage dans la vie.

Aujourd’hui, Bear profite d’une vie heureuse aux côtés de ses bébés, désormais presque adultes et prénommés Atlas, Astro, Luna et Nova, et ce, grâce à leur famille qui a choisi de leur offrir un foyer.

Dans la section commentaires, sous la vidéo TikTok, de nombreuses personnes ont encouragé et remercié cette famille au grand cœur. À l’image de celle-ci :« Vous me dites qu'elle était gravement sous-alimentée lorsqu'elle était dehors et qu'elle a TOUT DE MÊME eu 4 beaux bébés en bonne santé. Vous avez décidé de l'aimer tellement et vous avez sauvé 5 vies ! »