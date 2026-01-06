"Un vrai travail de détective" permet à un chat disparu 11 ans plus tôt de rentrer auprès des siens

Perdre un animal sans jamais savoir ce qu’il est devenu est une épreuve douloureuse que beaucoup redoutent. Pourtant, certaines histoires rappellent que l’espoir peut survivre au temps, même quand on n’y croit plus, comme celle de Félix.

Stéphanie était loin de s’imaginer que, 11 ans après, son chat Félix referait surface. C’est pourtant bien ce qui s’est produit récemment pour cette mère de famille qui habite Valence, dans la Drôme. Un récit porteur d’espoir pour tous les propriétaires d’animaux de compagnie disparus et que rapporte France Bleu .

Stéphanie et ses enfants, qui sont aujourd’hui adultes, avaient découvert et adopté Félix alors qu’il n’était encore qu’un tout jeune chaton de 4 mois. “C'était presque Noël, se souvient-elle. Il a déboulé dans le jardin. On a entendu miauler et quand on a ouvert la porte, il est arrivé à fond les ballons, à vouloir faire des câlins à tout le monde.”

Tout allait pour le mieux jusqu’en 2014 et la fugue du chat tuxedo. La famille venait de déménager, et le quadrupède avait manifestement eu du mal à s’adapter à son nouvel environnement.



Photo d'illustration

“Il y avait beaucoup de chiens dans notre nouveau quartier, et des chiens assez agressifs, raconte son humaine. On a supposé qu'il avait fait une mauvaise rencontre. On a cherché longtemps, mais on a fini par abandonner.”

Stéphanie était donc restée sans nouvelles du félin jusqu’à début décembre 2025, et ce message surprise reçu sur Facebook de la part de la fourrière de Valence. Celle-ci lui annonçait que Félix venait d’être retrouvé et identifié grâce à son tatouage.

Sa maîtresse avait du mal à le croire. Elle s’est rendue sur place le lendemain matin et n’a pas pu retenir ses larmes en revoyant son chat.

Félix avait été retrouvé dans le secteur où il vivait avant le déménagement. Une habitante avait appelé la fourrière, car elle le voyait endolori. Il souffre d’arthrose.

“Le petit miracle de cette année”

Stéphanie pense qu’il a été recueilli par une autre famille, car “il ne fait pas sauvage”. Jullian, l’agent de la fourrière, adhère à cette hypothèse. “Il n'est pas maigre, donc quelqu'un a dû s'occuper de lui”, indique-t-il, évoquant aussi la possibilité qu’il ait été nourrir par une association.

C’est donc le tatouage de Félix qui a mis la fourrière sur la piste de sa propriétaire, mais les employés ont dû mener une enquête pour la retrouver, car son numéro de téléphone n’était pas à jour. "Merci d'avoir creusé pour me retrouver, leur a ainsi dit Stéphanie. Un vrai travail de détective".

“C'est vraiment le petit miracle de cette année !" poursuit-elle. Félix a pu rentrer auprès des siens après une décennie d’absence.