Tombés amoureux d'une chatte de refuge, ils l'adoptent et reconstituent sa petite famille (vidéo)

Une adoption peut en entraîner une autre et transformer un coup de cœur en une véritable histoire de famille. C’est ce qui est arrivé à une famille dont le foyer s’est peu à peu rempli de tendresse, au fil de rencontres félines aussi touchantes qu’inattendues.

Sortir un animal du refuge et lui offrir une vie de famille heureuse, dans le cadre d’une adoption responsable, est une démarche d’une grande noblesse. Ouvrir son cœur et sa maison à plusieurs d’entre eux si l’on est en capacité de le faire, cela ne peut qu’être applaudi et encouragé. C’est précisément ce qu’a fait la famille de Sinny et Gigi ; leurs nouveaux amis à vibrisses ont, en plus, des liens parentaux, comme le raconte Parade Pets .

Les aventures des sœurs Sinny et Gigi sont suivies par un bon millier d’internautes sur leur compte TikTok ”@sinnyandgigi”. Récemment, leur foyer s’est agrandi avec l’arrivée d’une adorable chatte à la robe rousse et répondant au nom de Mavis.



@sinnyandgigi / TikTok

Ses adoptants ne connaissaient pas grand-chose de son passé. Ils savaient simplement qu’on l’avait secouru en Egypte.

En adoptant la féline de 3 ans, la famille a effectué un geste magnifique, lui offrant une nouvelle vie. Mavis a évidemment eu besoin d’un temps d’adaptation, mais elle semblait toujours un peu triste. Elle avait manifestement besoin d’un peu plus de compagnie.

Quand ses propriétaires ont appris que sa fille, Mona, vivait dans le même refuge, ils ont décidé de l’adopter à son tour. Même si les 2 chattes n’étaient pas considérées comme inséparables dans la structure d’accueil, ils étaient convaincus de leur entente.

La maman, la fille, puis le papa

Ils ont eu raison. Mavis a retrouvé sa joie de vivre, et Mona était aux anges en étant à nouveau auprès de sa maman. Elles ne se quittent plus depuis leurs retrouvailles.

@sinnyandgigi and now they get to live together forever and be warm and happy and go on zoomies at 3am together ???? #cat ? original sound - ???????????????????????????????????????????? ????

L’histoire, déjà très belle, de ce duo mère-fille reconstitué aurait pu s’arrêter là, mais la famille a su, par la suite, que le père de Mona attendait toujours sa chance au refuge. Là encore, leurs humains ont pris la décision de l’adopter. Le trio félin est ainsi venu embellir le quotidien de Sinny, Gigi et le reste de la maisonnée.

