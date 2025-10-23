Jeté d’une voiture en marche, ce chaton polydactyle au bassin fracturé lutte pour retrouver sa mobilité (vidéo)

La plupart des animaux ont la chance de naître et grandir dans l'insouciance. D’autres n’ont pas ce bonheur, et ils sont confrontés dès leur plus jeune âge à de terribles épreuves. Ils doivent alors montrer une incroyable force de caractère pour surmonter les obstacles et retrouver une vie normale. Winder fait partie de ces boules de poils qui doivent faire preuve de résilience beaucoup trop tôt dans leur vie.

Abandonner son animal de compagnie en pleine nature et, parfois, avec peu de chance d’en réchapper, est un acte impardonnable. On pourrait penser qu’il n’y a pas pire comme geste. Et pourtant. Certains propriétaires n’hésitent pas à se débarrasser de leur animal en le jetant de leur voiture en marche, comme un simple déchet. Les mots manquent pour qualifier une telle action dénuée de toute empathie.



© AnimalHarbor / Facebook

Cole and Marmalade nous rapporte que Winder, une petite chatte polydactyle de quelques semaines seulement, a connu ce destin tragique. Heureusement pour elle, elle a rapidement été prise en charge par l’équipe d’Animal Harbor, dans le Tennessee (États-Unis), sans quoi, elle n’aurait probablement pas survécu.

À son arrivée au refuge, la boule de poils a été auscultée par le vétérinaire qui a diagnostiqué que le bassin de Winder était gravement fracturé et qu’une intervention chirurgicale était le seul moyen de soigner la pauvre bête. À la suite de quoi, une longue convalescence serait nécessaire pour permettre une guérison totale.

Grâce au talent de l’équipe soignante, l’opération s’est bien déroulée et Winder doit désormais observer un repos strict… en cage. Allez faire comprendre à un petit félin plein d’énergie qu’il ne doit pas trop bouger s’il veut guérir vite. Le personnel du refuge a pourtant décidé de relever le défi et a trouvé une idée brillante pour que Winder ne se sente pas seule. Une poussette sécurisée a ainsi été conçue, afin de permettre au chaton de rester près des employés durant la journée.

Désormais, Winder peut récupérer à la fois physiquement et psychologiquement de sa terrible épreuve. Entourée d’amour et d’attention, elle pourra bientôt gambader comme avant et se mettre en quête d’une famille pour la vie. Mais avec une telle bouille, il ne fait aucun doute que la boule de poils trouvera très vite son bonheur.