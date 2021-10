Un chaton polydactyle né avec une patte tordue est heureux de courir pour la première fois grâce à l'aide apportée par des bénévoles

Née avec une déformation de la patte, une jeune chatte polydactyle peut désormais prétendre à un avenir radieux grâce à l’association qui la soigne et à sa famille d’accueil. Sa détermination et sa joie de vivre y sont aussi pour beaucoup dans ses remarquables progrès.

Friends for Life Rescue Network, une association basée à Los Angeles, avait recueilli un chaton de 4 semaines qui avait grand besoin d’aide. La chatte en question possédait plus d’une particularité, raconte Love Meow.



Keystone Kitties / Instagram

Appelée Indira – Indy pour les intimes, elle avait les oreilles recourbées et la queue courte. Elle est également née avec plus de doigts que la normale. Surtout, elle est venue au monde avec la patte avant tordue, une déformation favorisée par sa polydactylie justement. C’est ce qu’explique Jacqueline DeAmor, fondatrice de Friends for Life Rescue Network : « Les pattes des chats polydactyles sont trop grosses in utero et peuvent entraîner une flexion de la patte à un angle anormal lorsqu'il n'y a pas assez de place ».



Keystone Kitties / Instagram

Pour ne rien arranger, Indy faisait partie d’une grosse portée et elle avait donc moins d’espace pour se développer correctement. « Cela a provoqué le blocage des tendons », ajoute Jacqueline DeAmor.

Des progrès remarquables

Parallèlement aux soins, le chaton a commencé à suivre des séances de physiothérapie qui ont permis une nette amélioration. Au bout d’une semaine d’exercices et de port de bandages, la jeune chatte était déjà capable de se tenir sur ses 4 pattes et de marcher avec davantage de stabilité.



Keystone Kitties / Instagram

Plus elle gagnait des forces, puis elle dévoilait son tempérament joueur et énergique. C’est ce dont ont pu se rendre compte ses parents d’accueil, Adam et Margaux. Le couple s’est relayé pour la nourrir à la seringue et au biberon et lui offrir toute l’attention dont elle avait besoin.

Keystone Kitties / Instagram

A 7 semaines, Indy peut désormais courir sans difficulté. Rien ne l’arrête et elle n’hésite pas à se frotter aux autres chats de la maison, bien plus grands. Encore quelques jours et elle pourra être proposée à l’adoption pour commencer sa nouvelle aventure.