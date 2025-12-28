Ce chat noir prêt à tout pour détourner sa propriétaire de ses activités préférées décide d'envahir son mini village de Noël (vidéo)

Les fêtes approchent, et avec elles, sapins scintillants et villages miniatures commencent à prendre place dans les salons. Certains de nos amis à 4 pattes semblent néanmoins avoir d’autres plans que de laisser ces installations tranquilles. Entre curiosité et malice, les chats notamment transforment les décorations en véritables terrains de jeu, pour le plus grand amusement (ou désespoir) de leurs propriétaires. Une tiktokeuse prénommée Emily en a fait les frais.

Décorations de Noël et animaux de compagnie ne font pas toujours bon ménage. Même les plus calmes et les plus disciplinés de nos amis à fourrure sont susceptibles de perdre leur sang-froid en présence de sapins, guirlandes et autres ornements installés à l’approche des fêtes de fin d’année.

Emily, alias “@emilyhoschar” sur TikTok, en sait quelque chose. Propriétaire d’une adorable chatte noire, elle a récemment surpris cette dernière alors qu’elle s’intéressait de très près au village de Noël miniature qu’elle venait d’achever.

C’est ce que l’on peut découvrir dans une vidéo qu’elle a partagée le 22 novembre 2025 et que relaie Parade Pets . On y contemple d’abord ledit village, joliment agrémenté de maisonnettes, de boutiques, de sapins ou encore d’un bonhomme de neige… Puis surgit une créature géante, couchée (ou plutôt trônant) au milieu de l’enclos, mettant même la fragile clôture à mal.

“La mairesse du village”

La féline semble totalement à l’aise. Elle ne manifeste pas la moindre considération pour l’effort déployé par sa maîtresse pour construire ce petit village. Son attitude a d’ailleurs amusé de nombreux internautes ayant réagi en commentaires. Jaclyn a ainsi écrit que la chatte est “la mairesse du village”. Bodyquat a relevé, pour sa part, “les pattes sous la clôture”. D’autres ont partagé les anecdotes similaires qu’ils ont vécues avec leurs compagnons à vibrisses. “Le chat de mon enfance avait l'habitude de s'enfuir avec le petit Jésus de la crèche”, a raconté BlueEyed_Gal.



@emilyhoschar / TikTok

En tout cas, la chatte dont il est question ici donne l’impression d’éprouver un malin plaisir à s’attaquer à chaque projet entrepris par son humaine. Dans une autre vidéo, à la fois drôle et attendrissante, on la voit empêcher sa maîtresse de s’adonner à l’un de ses passe-temps favoris, le puzzle en l’occurrence.

