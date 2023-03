À chacune de ses sorties, ce chat tend la patte aux chiens qu’il croise pour leur dire bonjour (vidéo)

Il n’est pas commun de croiser un chat dans une poussette dans la rue. Il est encore plus rare de le voir en train de saluer des chiens ! Et pourtant, c’est en cela que consiste le quotidien de Murray : un matou qui aime les autres et qui n’hésite pas à le faire savoir.

Lisa Russell est l’heureuse maîtresse de 3 chiens : Lukas, un Chihuahua, Kai, un Bichon Maltais, et Tica, un Caniche. En 2021, une nouvelle petite boule de poils est venue s’ajouter au foyer : un félin nommé Murray, et dont l’ancien propriétaire ne pouvait plus s’occuper, rapporte Newsweek.

Voisine de cet homme à l’époque, Lisa n’a pas hésité une seule seconde à héberger Murray durant quelques jours. Cependant, dès qu’elle eut posé le regard sur lui, elle a su qu’elle ne pourrait jamais s’en séparer. C’est à ce moment-là que leur fabuleuse idylle a débuté !

Un chat « exceptionnel »

Depuis, Murray apporte énormément de bonheur à son nouveau foyer. Il est un véritable rayon de soleil aux yeux de ses proches, et adore se prêter à tout type d’activité. Celle qui préfère est d’aller se promener avec ses amis canins à bord d’un chariot adapté, poussé par sa maîtresse.

Lisa Russell

La petite famille vit près d’un grand parc avec beaucoup d’espaces verts, et qui procurent l’endroit idéal pour aller se balader. Murray ne manquerait cette sortie pour rien au monde ! « Lorsqu’il m’entend dire aux chiens qu’il est l’heure d’aller au parc, il court en bas de l’escalier pour les rejoindre. Il est toujours impatient de s’y rendre ! » confie Lisa.

« Je lui mets un collier et une laisse pour qu’il soit en sécurité dans la poussette. C’est un très gentil matou, mais je veux qu’il soit protégé en toute circonstance, et éviter qu’il saute par réflexe pour chasser un lézard ou un oiseau », ajoute-t-elle.

Lisa Russell

Dès qu’il est à bord de son chariot préféré, Murray tend littéralement la patte à tous ceux qu’il croise. Le félin adore saluer les promeneurs et leurs chiens, mais également se donner des airs de pilote ! « Il passe son petit bras par-dessus le bord de la poussette comme s’il conduisait sa voiture de sport », raconte Lisa.

Chaque jour, la jeune habitante de San Diego est toujours plus séduite par son ami à fourrure et à moustaches. « Murray est si affectueux. C’est un chat exceptionnel et je me sens très chanceuse que nous nous soyons trouvés l’un l’autre. Il apporte beaucoup de bonheur au monde », conclut-elle.