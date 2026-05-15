Une vacancière met tout en oeuvre pour sauver un chat rencontré dans un complexe hôtelier et lui offrir une vie meilleure

Alors qu’elle profitait pleinement de ses vacances à Porto Rico (île des Caraïbes), Nicole Penseiro a rencontré un chat errant dans un complexe hôtelier. Très vite, un lien unique s’est tissé entre eux, à tel point que la vacancière a organisé le rapatriement de l’animal dans le New Jersey. Grâce au soutien de la bonne samaritaine, le va-nu-pattes a pu commencer une nouvelle vie dans un foyer chaleureux et aimant.

Certaines rencontres inattendues peuvent changer une vie. Diego, un chat roux, passait ses journées à errer dans les allées d’un complexe hôtelier de Rio Grande, dans les Caraïbes. Jusqu’au jour où il a rencontré Nicole Penseiro, alors en vacances.

Tous les matins, le petit félin lui rendait visite et recevait un bol de nourriture. Parfois, il rejoignait sa bienfaitrice jusqu’au bord de la piscine. Lors de son dernier jour à Porto Rico, la vacancière s’est donné pour mission d’offrir une vie meilleure à son adorable protégé.

© Nicole Penseiro

Un long voyage

Comme le rapporte Love Meow, la bonne samaritaine a photographié son ami de vacances et a demandé de l’aide à Margarita Potts, directrice de l’association Furiend Flight (basée dans le New Jersey) et propriétaire d’un appartement situé non loin du complexe hôtelier.

Pendant 6 semaines, Margarita a cherché sans relâche Diego. À la fin du mois de février, elle l’a finalement retrouvé et l’a facilement attrapé. Après son sauvetage, elle l’a directement emmené chez un vétérinaire.

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© Nicole Penseiro

Diagnostic ? Diego avait été violemment battu, raison pour laquelle Margarita ne l'avait pas retrouvé immédiatement. Il souffrait de blessures aux pattes et au dos. Soigné, castré, vacciné et identifié, il a séjourné quelque temps chez Margarita, le temps d’organiser son rapatriement à Pittsburgh « étant la seule destination possible » à ce moment-là.

© Nicole Penseiro

Diego a été adopté

C’est ainsi que l’ex-va-nu-pattes a voyagé pendant 13 heures. Une fois arrivé à l’aéroport, il a eu droit à une véritable chaîne de solidarité. Plusieurs âmes bienveillantes se sont mobilisées pour le conduire à tour de rôle jusque dans le New Jersey. Tout au long du trajet, Diego a conquis le cœur de nombreuses personnes.

© Nicole Penseiro

Dès le lendemain de son arrivée dans la structure d’accueil, Diego a reçu la visite d’une femme qui avait perdu son compagnon aux pattes de velours quelques mois plus tôt. Dès leur première rencontre, une véritable connexion s’est produite et cette visiteuse est devenue son adoptante !

Aujourd’hui, le beau Diego vit dans un petit nid douillet rempli d’amour. Il a pu compter sur une belle chaîne de solidarité pour réaliser son plus grand rêve !

© Nicole Penseiro

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Le conseil de Woopets : comment prendre l’avion avec son chat ?

Voyager en avion avec son chat demande une certaine organisation pour que le vol se déroule en toute sérénité. Avant le départ, il est important de vérifier les règles de la compagnie aérienne. Certaines acceptent les petits félins en cabine, alors que d’autres imposent un transport en soute dans une caisse répondant aux normes IATA. L’animal doit également être identifié par puce électronique, vacciné et disposer d’un passeport européen selon la destination.

Nous vous recommandons de choisir une cage de transport confortable, bien ventilée et adaptée aux dimensions exigées. Quelques jours avant le trajet, laissez votre petit compagnon s’y habituer à la maison en plaçant une couverture à l’intérieur ou un jouet familier pour le rassurer.

Le jour J, évitez de trop le nourrir juste avant le départ afin de limiter les nausées. N’hésitez pas, si besoin, à demander des conseils personnalisés à votre vétérinaire.