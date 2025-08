« Fort et résilient », ce chat d’une gentillesse impressionnante aspire à vivre comme un roi auprès de sa famille d’accueil

Malgré ses blessures, Georgie n’a jamais refusé d’aller de l’avant. Par son tempérament combattif, il a étonné tout le monde. Parfaitement bien installé dans sa maison d’accueil, il lui faudra dans un futur proche une famille à même de le combler de caresses et de moments qualitatifs.

Little Wanderers NYC / Instagram

3 semaines de rémission avant un nouveau départ

Fracturé au niveau de la hanche, Georgie a dû rester au repos durant 3 semaines après son arrivée dans les locaux de l’association exclusivement bénévole Little Wanderers NYC.

Le félin a réservé un accueil merveilleux au personnel vétérinaire, étonné de sa motivation en recevant les différents soins. Malgré sa fracture qui semblait être douloureuse et ses égratignures au visage, Georgie n’a pas hésité à sauter sur les genoux des membres de la clinique et à ronronner comme un petit moteur de tendresse.

Little Wanderers NYC / Instagram

Little Wanderers NYC confiait à Love Meow : « C’est un amour absolu, doux, affectueux et plein d’amour ».

Little Wanderers NYC / Instagram

« Un combattant avec un cœur d’une douceur incroyable »

Les yeux doux de Georgie en disent long sur la confiance qu’il peut donner aux humains qui l’entourent. Placé en famille d’accueil pour poursuivre sa rémission, sa mère d’accueil s’est aperçue que le félin pouvait bouger parfaitement, sans avoir eu besoin de recourir à une intervention chirurgicale.

Une résilience fascinante

On ne pouvait pas espérer mieux qu’une rémission aussi rapide pour Georgie, qui se porte de mieux en mieux auprès de sa mère d’accueil. Fou de jeux, il tient aussi à sa réputation de chien câlin qui ne renoncerait à aucun moment de tendresse. La bénévole le prenant en charge expliquait : « C’est un champion de câlins qui sait aussi comment s’amuser. Il adore courir après ses jouets et est particulièrement excité à l’heure du repas. Les égratignures sont sa faiblesse, et il vous poussera doucement pour vous rappeler quand il sera temps d’avoir de l’affection ».

Little Wanderers NYC / Instagram

Georgie, qui a dû affronter un lourd passé et a fait preuve d’une résilience fascinante, mérite amplement une belle suite de vie. L’adoption du petit roi, nous l’espérons, ne devrait plus tarder.

Little Wanderers NYC / Instagram