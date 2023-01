Introuvable depuis 5 mois, une chatte concentre toute l'attention d'une agente s'étant donné pour mission de la ramener à sa famille

De juillet à décembre, les propriétaires de Minka, une chatte disparue alors qu’elle les accompagnait dans leur voiture, ignoraient totalement où elle pouvait se trouver. Une femme a remué ciel et terre pour la retrouver.

Une chatte a été retrouvée 5 mois après sa fugue survenue lors d’un long voyage en voiture, rapportait The Middletown Press.

En juillet 2022, la chatte noire appelée Minka était aux côtés de ses propriétaires, des 2 autres chats et des 2 chiens de la famille à bord de leur véhicule. Le couple et ses animaux vivaient dans l’Etat de la Géorgie et se rendaient dans le Vermont pour y déménager.

Ils s’étaient arrêtés sur une aire d’autoroute près de Middletown, dans le Connecticut, pour se reposer. Les maîtres de Minka avaient légèrement abaissé les vitres, puis s’étaient accordé une sieste. A leur réveil, la chatte n’était plus là.

Le couple avait aussitôt contacté le service de contrôle des animaux local, dont l’agente Gail Petras s’est tout de suite lancée sur les traces du félin disparu.

Après des recherches infructueuses dans le secteur, elle a lancé un appel à témoin sur la page Facebook du service animalier de Middletown. Aucun signalement n’est toutefois parvenu pendant 5 longs mois.

Un témoignage, puis des jours de traque

Puis, le 11 décembre, un témoignage fiable est enfin arrivé. Un chat correspondant à la description fournie dans l’avis de recherche a été vu près de la même aire d’autoroute. Gail Petras s’y est rendue et a effectivement reconnu Minka au loin. Elle était assise à proximité d’un ruisseau, mais a pris peur et s’est enfuie en courant.

Gail Petras est revenue les jours suivants en installant des cages-pièges avec de la nourriture pour chat dans la zone. Finalement, le lundi 19 décembre, elle a retrouvé Minka dans l’un des dispositifs de capture.

L’agente et son équipe l’ont emmenée au refuge et passée au lecteur de puce d’identification, qui leur a apporté la confirmation qu’il s’agissait bien de Minka. Contactée, sa famille est venue aussi vite qu’elle l’a pu pour des retrouvailles pleines d’émotion.

Heureux et reconnaissant, le couple a fait un don généreux au refuge avant de repartir avec Minka.

