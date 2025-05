En découvrant son nouveau petit frère derrière la porte, cette chatte rousse lui tend son jouet préféré (vidéo)

Lorsque l’on a déjà un animal de compagnie et qu’on prend la décision d’en adopter un deuxième, la crainte d’une mauvaise entente fait toujours surface. Mais heureusement, la plupart du temps, la rencontre se passe toujours très bien. Parfois, le premier animal met même tout en œuvre pour mettre le second à l’aise, à l’image de Nala, une adorable chatte rousse qui a su accueillir son petit frère à la perfection.

En 2021, Nala a été adoptée par un charmant couple après avoir été retrouvée seule dans la rue, âgée de quelques semaines à peine. Depuis, elle mène une vie idéale et est choyée quotidiennement par ses humains. Mais récemment, ces derniers ont décidé d’adopter un petit mâle prénommé Diggle afin d’agrandir la famille. Soucieux que l’entente entre les 2 félins se passent bien, le couple a choisi de faire les choses petit à petit en séparant d’abord Nala et Diggle dans 2 pièces différentes. Durant cette petite période d’adaptation, les chats ont pu se découvrir par l’odorat et la vue…

© @nala.meetsworld / TikTok

Une belle “histoire d’amour”

Nala a rapidement montré de l’intérêt pour son congénère. Sans montrer le moindre signe de peur ou d’agressivité, elle a immédiatement tenté de l’appeler au contact, en lui amenant notamment ses jouets. Au travers de la porte les matous ont pu se renifler et s’échanger des petits coups de patte pour jouer. Sur le compte TikTok dédié à Nala, ses humains ont partagé de nombreuses vidéos de cette rencontre hors du commun. L’une d’elle est devenue particulièrement virale et a été relayée par plusieurs médias, dont Newsweek. On y voit Nala patienter de son côté de la porte avec son jouet préféré qu’elle a tenu à apporter à son nouveau petit frère. Puis, dans la séquence suivante, on assiste à latoute première rencontre entre Nala et Diggle. “Sans doute l'une des plus belles histoires d'amour de notre époque”, ont écrit leurs humains en légende de cette vidéo attendrissante.

Un duo de choc

En effet, depuis le jour où ils ont enfin pu se rencontrer, les 2 chats roux sont devenus absolument inséparables et font tout ensemble.“Je suis si heureuse que ces 2 là se soient retrouvés dans cette nouvelle vie”, écrivait leur maîtresse sur les réseaux sociaux juste après leur rencontre officielle. Il y a peu, une nouvelle vidéo du duo a été partagée. On peut voir Nala et Diggle se faire des câlins et jouer ensemble avec tendresse. “La façon dont ils se regardent est si mignonne”, affirme leur maîtresse en légende. Une séquence qui a ému plus de 30 500 internautes !

